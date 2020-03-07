Yahyalıspor, Sorgun Belediyespor'a konuk olacak

07.03.2020 08:35 | Son Güncelleme: 07.03.2020 08:35

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 21.haftasında Yozgat deplasmanında Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.



Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet ile tanışamayan Yeşil-Beyazlılar bu hasretine yarın son vermek istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı maçta Mucur Yabanlıspor'a 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapatan Yahyalıspor yarın oynayacağı Sorgun Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Ligde geride kalan 20.hafta sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Yahyalıspor 19 puanla 11.sırada yer alıyor.



Yozgat Sorgun İlçe Stadında oynanacak olan Sorgun Belediyespor ile Yahyalıspor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Sorgun Belediyespor'un cezası nedeniyle bu karşılaşma seyircisi oynanacak. Karşılaşmayı Samsun Bölgesinden Muhammed Durkan düdük çalacak. Durkan'ın yardımcılıklarını Aykut Yılmaz ve Rahmi Görçay yapacak. Maçın 4.Hakemi Mustafa Ali Yetim. - KAYSERİ

Kaynak: İHA