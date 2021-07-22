Yahya Berat Alemdar U16 Milli Takımına davet edildi
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Yahya Berat Alemdar U16 Milli Takımına davet edildi

Yahya Berat Alemdar U16 Milli Takımına davet edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

U16 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

U16 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

U16 Milli Takımı 24-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda Yukatel Kayserispor'dan kaleci Yahya Berat Alemdar yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da Polat Erzurum Resort Otel'de toplanacak.

U16 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım (Sakaryaspor), Fatih Demir (Ankaragücü), Onuralp Çevikkan (Altınordu), Mecithan Gürler (Medipol Başakşehir FK), Yahya Berat Alemdar (Kayserispor)

Defans: Efe Can Mete (Beşiktaş A.Ş.), Muharrem Çizgili (Altınordu), Batın İsmet Kaya (Bağlarbaşı), Yağız Taş (Yeni Malatyaspor), Erhan Yılmaz (Eskişehirspor), Arda Hacısalihoğlu (Galatasaray A.Ş.), Yusuf Buğra Demirkıran (Adana Demirspor A.Ş.), Yunus Emre Bilgin (Bursaspor), Halil Çınar Nergiz (Fenerbahçe A.Ş.), Batuhan Kalafat (Kasımpaşa A.Ş.), Emirhan Ergül (Medipol Başakşehir FK), Mustafa Kemal Naza (Denizlispor), Mustafa Berke Çelik (Galatasaray A.Ş.)

Orta Saha: Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor A.Ş.), Burak İngenç (Antalyaspor), Güney Diyar Kılıççeken (Beşiktaş A.Ş.), Muhammet İlker Demir (Erzurum Yolspor), Berat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Boran Başkan (Trabzonspor A.Ş.), Adem Yazıcı (Yılport Samsunspor), Cevdet Deniz Aktaş (Yeni Malatyaspor), Taha Osman Özmert (Antalyaspor), Mehmet Talha Şeker (Sivasspor), Tusan Ubuz (Eskişehirspor), Beytullah Tunç (Antalyaspor), Berk Kızıldemir (Galatasaray A.Ş.), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Rahmi Can Mutlu (Hekimoğlu Trabzon), Azat Toprak (Konyaspor), Doğan Kaan Okul (Bağlarbaşı)

Forvet: Ege Öztürk (SC Freiburg), Mustafa Genç (Bursaspor), Mehmet Mustafa Çolak (Sivasspor), Rıdvan Tekkeşin (Altınordu), Kaan Gündoğdu (Odunpazarıspor), Bedirhan Ören (Of Gençlik Spor), Yusuf Kulakoğlu (Ankaraspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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