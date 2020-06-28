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Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen voleybolcu Yağmur Mislina Kılıç, bu hafta sonu gerçekleşen YKS ile ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Şarkıcı Mabel Matiz'le ilgili çıkan soruya atıfta bulunan Kılıç, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

28.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:50

Geçtiğimiz günlerde PTT Spor'a transfer olan güzel voleybolcu Yağmur Mislina Kılıç, YKS sınavındaki Mabel Matiz sorusuyla ilgili imalı bir paylaşımda bulundu.

Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Yağmur Mislina Kılıç paylaştığı fotoğrafa, "Mabel Matiz dinlemedim diye iki Türkçe sorusu gitti" mesajını düştü.

Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

ESTETİK HARİKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

23 yaşındaki Yağmur Mislina Kılıç'ın, birçok estetik operasyondan geçtiği eski fotoğraflarına bakınca ortaya çıkmış ve sosyal medyada bir hayli konuşulmuştu.

Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Başarılı voleybolcu kariyerinde daha önce FMV Işık Spor, Seramiksan, Bolu Belediyespor, Galatasaray, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, THY, Beşiktaş, Kale 1957 takımlarında forma giydi. 1996 doğumlu olan oyuncu 191 cm boyunda.

Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
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