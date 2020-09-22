Yağlık ayçiçeği projesinde verimli hasat
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Yağlık ayçiçeği projesinde verimli hasat

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, Demirciköy, Naşa, Çitgöl ve Güney beldelerinde uyguladığı yüzde 100 hibe destekli yağlık ayçiçeği projesinin verimli hasadından sevindirici haber çıktı.

Yağlık ayçiçeği projesinde verimli hasat
22.09.2020 11:52 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:57

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, Demirciköy, Naşa, Çitgöl ve Güney beldelerinde uyguladığı yüzde 100 hibe destekli yağlık ayçiçeği projesinin verimli hasadından sevindirici haber çıktı. Proje kapsamındaki yağlık ayçiçeğinin tamamının Tarım Kredi Kooperatifi tarafından alınacağı bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, 200 dekarlık ayçiçeği projesinde hasadın başladığını, arazi incelemelerine göre bu yıl ki verimin iyi olduğunu ifade etti. Tokdemir " Bu yıl uyguladığımız projemiz kapsamında, üreticilerimize kaliteli ayçiçeği tohumlarını yüzde 100 hibe olarak dağıtılıp 200 dekar araziye ekimi yapıldı. Personellerimiz tarafından verilen teknik destek sonucu yapılan hasadın, verimli olması üreticilerimizi sevindirdi. Tarım Kredi Kooperatifi tarafından ürünlerin tamamının alınacağı bildirildi. Piyasa fiyatlarından daha aşağı olmamak kaydıyla, alınacak ürünlerin müstahsil ve borsa kayıt belgelerinin de hazırlanmasıyla, yapılacak desteklemeler sonucu üreticinin eline net olarak 3.30 TL geçecek. Bundan sonraki yıllarda, ilçemizde ayçiçeği üretiminin artacağını umut ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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