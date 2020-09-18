Yabani hayvanlar için su seferberliği
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Yabani hayvanlar için su seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı, yabani hayatın devamlılığı için su olmayan dağların yüksek kesimlerine oluklar yapıyor.

18.09.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:48

Tarım ve Orman Bakanlığı, yabani hayatın devamlılığı için su olmayan dağların yüksek kesimlerine oluklar yapıyor.

Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, AA muhabirine, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin dünyada en çok endemik türü barındıran ülkelerden biri olduğunu belirten Üzmez, ülkede 4 bine yakın endemik tür olduğunu söyledi.

Üzmez, Türkiye'de dünyada nadir görülen yaban koyunu, yaban keçisi, alageyik, kızılgeyik, ceylan ve karaca gibi yabani hayvan türlerinin yaşadığına dikkati çekerek, bu türlerin korunmasına yönelik faaliyetler yürüttüklerini bildirdi.

Kışın birçok yerde hayvanlar için yemleme çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Üzmez, şöyle konuştu:

"Ayrıca 15 bölge müdürlüğü, 81 il müdürlüğü, 159 şeflikle bu hayvanlar yazın susuz kalmasın diye bir kampanya başlattık. Hayvanlar su içmek için bulundukları yerlerden aşağılara indiğinde insanlar tarafından kaçak avlanmasın diye, yaşadıkları en yüksek zirvelere, araçların gitmediği yerlere, hayvanların sırtında taşıyarak ahşaptan ve tenekeden oluklar yaptık. Bunları yukarılara götürüp monte ediyoruz, su takviyesi yapıyoruz. Su olan yerlerden, belki 300 metre uzaktan borularla su götürüyoruz. Bu büyük bir kampanya ve her sene giderek büyüyecek. Amacımız yabani hayvan popülasyonunu artırmak, kaçak avcılığı azaltmak."

Fotokapanlarla kontrol ediliyor

Devlet Su İşleri ile göletlerin bulunduğu yerlerde çalışmalar yapacaklarını ifade eden Üzmez, 2 bin 500 metre yüksekte dahi hayvanların susuz kalmayacağını dile getirdi.

Üzmez, söz konusu proje kapsamında, Antalya, Erzincan ve Adıyaman başta olmak üzere, çeşitli yerlerde çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, su götürülen bölgelere fotokapanların da konulduğunu ve hangi hayvanların su içtiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Bu yıl yabani hayvan sayısında artış olduğuna dikkati çeken Üzmez, yeni milli parklar ve tabiat alanları için de çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yabani hayvanlar için su seferberliği

Kaynak: AA

AA Editörü - Mutlu Soyuçok
Mutlu Soyuçok
AA Editörü
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