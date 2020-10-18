Yabani dağ meyvesi bahçe meyvesi oldu
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Yabani dağ meyvesi bahçe meyvesi oldu

18.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:30

Yabani dağ meyvesi bahçe meyvesi oldu Aşılı meyve ağaçlarında verim 4 kat arttı Yüzyıllardır doğada yabani meyve olarak yetişen 'alıç', son yıllarda kapama bahçe meyvesi olarak üretiliyor.

Yabani dağ meyvesi bahçe meyvesi oldu

Aşılı meyve ağaçlarında verim 4 kat arttı

ADIYAMAN - Yüzyıllardır doğada yabani meyve olarak yetişen 'alıç', son yıllarda kapama bahçe meyvesi olarak üretiliyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde 'yemişen' ya da 'ekşi muşmula' adıyla da bilinen yabani alıç meyvesi artık bahçe meyvesi olarak üretiliyor. Ormanlık bölgeler ve yol kenarlarında yabani olarak yetişen alıçlar aşılama yöntemiyle artık kapama bahçelerin meyvesi oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde üreticiler tarafından oluşturulan kapama bahçeler yaklaşık 5 dekarlık alana ulaştı. Yabani ağaçlardan yıllık ortalama 5 kilo verim alınırken, aşılı ağaçlarda bu miktar 20 kiloya ulaştı. Aşılı ağaçların meyveleri yabani meyvelere göre daha büyük.

Reçeli, marmeladı, sirkesi ve turşusu yapılan bu meyvenin içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığına oldukça faydalı olduğu belirtiliyor. Kalp sağlığı, kan dolaşımı, solunum yolu, kolesterol, tansiyon gibi hastalıklara iyi geldiği sağlık uzmanları tarafından dile getiriliyor.

Adıyaman'da son yıllarda kapama bahçe şeklinde alıç bahçelerinin oluşturulduğunu ve üretici için ciddi gelir kaynağı olduğunu kaydeden Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Nihat Yılmaz, bahçelerde üretilen alıçların veriminin 4 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Nihat Yılmaz, "Kendiliğinden doğal şekilde yetişen ağaçlarda yaklaşık 5 kilo meyve verimi elde edilmektedir. Ancak kapama bahçe şeklinde yetiştirilen ağaçlarda 20 kiloya yakın meyve verimi elde edilmektedir. Sağlık uzmanları alıcın sağlık açısından çok faydalı olduğu belirtiliyor. Özellikle kalp ve solunum yolları konusunda faydalı olduğu ifade ediliyor. Havaların soğumaya başlamasıyla alıç piyasaya çıkar ve tezgahlarda 30-35 TL'ye satılıyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 5 dekarlık bir alanda kapama bahçe şeklindedir. Diğer bölgelerde ise dağınık bir şekilde kendiliğinden yetişen yabani doğal ağaçlar yetişmiştir. İlimizde yaklaşık 7 bin ağacın olduğu biliniyor. Bu da yaklaşık 300-350 dekar alana denk gelmektedir" dedi.

Üreticiler de son yıllarda Mersin, Adana, Gaziantep, İstanbul gibi illerden alıç talep edildiğini aktardı.

Yabani dağ meyvesi bahçe meyvesi oldu
Yabani dağ meyvesi bahçe meyvesi oldu
Yabani dağ meyvesi bahçe meyvesi oldu
Yabani dağ meyvesi bahçe meyvesi oldu
Yabani dağ meyvesi bahçe meyvesi oldu
Yabani dağ meyvesi bahçe meyvesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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