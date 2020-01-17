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Yabancı yatırımcının gözü Türk girişimlerinde

Türkiye'nin teknoloji girişimi Getir'in Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım almasının ardından, yabancı yatırımcıların Türk girişimlerine ilginin daha da artması bekleniyor.

17.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:13
Yabancı yatırımcının gözü Türk girişimlerinde

Türkiye'nin teknoloji girişimi Getir'in 'nin önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım almasının ardından, yabancı yatırımcıların Türk girişimlerine ilginin daha da artması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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