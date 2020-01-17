Yabancı yatırımcının gözü Türk girişimlerinde

17.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:13

Türkiye'nin teknoloji girişimi Getir'in Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım almasının ardından, yabancı yatırımcıların Türk girişimlerine ilginin daha da artması bekleniyor.