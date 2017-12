Yabancı Oyuncuların Takıma Katkısı Olmadı"

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da kulüp başkanı Erkurt Tutu, yabancı oyuncularından gerekli katkıyı alamadıklarını, bu nedenle sportif anlamda başarısız olduklarını söyledi.



Tutu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 28 Aralık Perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayı düşünmediğini kaydetti.



Sezona Süper Lig'e çıkma hedefiyle başladıklarını, bu amaç doğrultusunda teknik direktör Alpay Özalan'ın istediği oyuncuları aldıklarını belirten Tutu, şöyle konuştu:



"Yabancı transferi konusunda istediğimiz sonucu alamadık. Hepimiz biliyoruz, yabancı oyunculardan gerekli katkıyı alamadığımız için sportif anlamda başarısız olduk. Yabancı oyuncuların takıma 1 gram katkısı olmadı. Çok şeyler beklediğimiz Muhammed Larbi sezon başında sakatlandı. Davy Angan da aynı şekilde sakatlandı ve iyileştikten sonra bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. Jonathan Ayite, John Chibuike ve kaleci Michalis Sifakis, herkesin bildiği oyuncular. Ayrıca Georgios Samaras da öyle. Alpay hoca bize 'Samaras'ı ben 1 ayda hazırlarım' dedi ama ne yazık ki hiçbirinden verim alamadık."



"Yargıya gideceğim"



Samsunspor'un sorunlarını çözecek yönetimin iş başına gelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Tutu, seçime 2 gün kalmasına rağmen halen aday çıkmadığını, genel kurulda aday çıkmaması halinde kulübü divan kuruluna teslim edeceklerini aktardı.



Görevde olduğu 3 yıl boyunca sürekli hakaretlere uğradığını anlatan Tutu, "Bundan sonra yasal yollarla hakkımı arayacağım. Bana ve aileme hakaret eden 7 kişi hakkında geçtiğimiz gün suç durusunda bulundum. Önümüzdeki süreçte yine hakaret eden olursa yargıya gideceğim." diye konuştu.



Takımın ekonomik durumu



Mevcut yapıyı düzeltmek için çok ciddi borçlar ödediklerine dikkati çeken Tutu, şöyle devam etti:



"Bugün 5,5 ile 6 milyon lira civarında icralık dosya var. Kulübün eski başkanı Kazım Yılmaz'ın 20 milyon liranın üzerinde alacağı varken bugün 9 milyon liraya düşmüş. Transfer yasağı ilk sezon 10 milyon liraya çözülmüşken ikinci sezon 5 milyon liraya çözülmüş, bugün 1,5 milyon liraya çözülecek. Demek ki borç azalmış ki bu rakamlar buralara gelmiş. Biz bunların yönetilebilir hale geldiğini söylüyoruz. Bizim futbolcuya hiç para ödemediğimiz söyleniyor. Tüm takımın bütçesi 12 milyon lira diyelim. Bunun peşinatını da 3 milyon lira sayalım. Biz bunu ödemişiz. Geçen seneden alacağı olan sadece 3 oyuncu var. Temmuz ayından bu yana 12 milyon lira borçlara ödemişiz. Bunun 9 milyon lirası geçmişten gelen futbolcu borçları ve mali kriterler. Şimdi bizim yönetime 'Para ödemediler' diyebilir misiniz?"



"Her şeyi usulüne uygun yapan 5 kulüpten biriyiz"



Tutu, Samsunspor Kulübünün mali yapısı itibarıyla örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, "Her şeyin A'dan Z'ye kaydı var. İstemeleri halinde bunu herkese veriyoruz. Bizim ikinci bir defterimiz yok. Geçen gün Sosyal Güvenlik Kurumundan geldiler. Türkiye'de mali yapı olarak 4-5 kulüpten biri olduğumuz için teşekkür ettiler. Süper Lig, TFF 1. Lig ve 2. Lig'deki kulüplerin içinde her şeyi usulüne uygun yapan 5 kulüpten biriyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Tüm oyuncuların alacaklarını tahsil edemedikleri için federasyona şikayette bulunduklarını belirten Tutu, "Ocak ayının 2 ile 8'i arasında süreleri doluyor. Yaklaşık 3,5 milyon lira bulunmadığı sürece bu oyuncular serbest kalacak. Biz yönetime talip olanlara bunu anlatmak istedik. Yeni yönetim kurulunun ocak ayı içinde 6 milyon lira para bulması gerektiğini bilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.