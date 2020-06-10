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Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur

Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, başlamasına sayılı günler kala Süper Lig'i değerlendirdi. Şampiyonluk için puan barajı söyleyen Denizli, yabancı kuralının değişme durumuna sert tepki gösterdi ve "Artılı sistem uygulamak isteyenin zekası yoktur" şeklinde konuştu.

10.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:51

Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, beIN Sports'a özel röportaj verdi ve Süper Lig'in geri dönüşüyle birlikte, yabancı sınırı için dikkat çeken sözler kullandı.

Daha önce şampiyonlukla ilgili yaptığı tahminlerle ünlenen Denizli, şampiyonluk puanını da verdi.

İşte Denizli'nin sözleri;

İlk hafta herkes için zor olacaktır, özellikle futbolcu ve teknik adamlar için. Soyunma odasından, tribünden nasıl sesler geldiğini duymak isterdik ve bir an önce onlarla birlikte olmak isterdik.

"ŞARTLARI ORTAYA KOYDUM"

Ben, 'Ligler oynansın' demedim. Ben, şartları ortaya koydum. Bugün, bir insan açısından bir AVM'de olmak mı daha emniyetli, seyircisi olmayan bir stadyumda olmak mı daha emniyetli? Söylemek istediğim buydu. İkincisi, futbolcu dediğin, normal insanlardan bağışıklık sistemi ve dirençleri daha güçlü, yaş olarak son derece müsait pozisyondalar. Dolayısıyla Covid-19'un sende, bende veya spor yapmayan insanlardaki etkisiyle sporcular üzerindeki etkisi çok farklı olur.

"FUTBOLCU KENDİNİ YARATIR"

Futbolcu yaratamazsın. Futbolcu, zaten kendini yaratır. Birini alıp, 'Ben bunu futbolcu yapacağım.' desen, dünya kadar uğraşsan yapamazsın. Trabzonspor'da gençler ben futbolcu olacağım, buralara geleceğim.' mesajlarını verdiler, hepsi de son derece başarılı oldular.

YABANCI SINIRI

Galatasaray'da 3 yabancıyla oynuyordum. Fenerbahçe'ye geldiğim zaman bir evvelki sezondan 5 futbolcu kalmıştı. Çoğunluğunu yabancı, bir kısmını da genç Türk futbolculardan oluşturarak 17 kişilik bir kadro kurmuştuk. Bu, mecburiyetten hasıl olmuştu. O zaman artılı sistemdi. 3+1 geldi, 4+2 geldi.

"ARTI KOYANIN ZEKASI YOKTUR"

Yabancı sınırında artılı sistemi uygulamaya koyanların asla zekası yoktur, orada bir eksiklik vardır. Artılı sistem diye bir şey olmaz. Ne demek artı? 5'se 5'tir. 7'yse 7'dir. 6+1... Hadi ya, hesap tutacaksın oyunun içinde. Böyle saçmalık olur mu?

"14 YABANCI DEĞİL, 14 TÜRK"

14 yabancı üzerine konuşuyoruz devamlı ama bu esasında 14 Türk futbolcu üzerine kurulu bir sistem. 14 yabancın olmazsa hiçbir şey olmuyor ama 14 Türk'ün olmazsa, orada problem var.

"EN FAZLA YAŞAYAN TERİM"

Bu arada bütün bunları, zorluk dönemini, ülkede en fazla yaşayan insan, Fatih Terim. Dolayısıyla burada o tecrübelerin katkısı daha farklı olabilir. Karşısındaki rakipleri, hocanın futbolcuları. Benim de futbolcularım, onun da futbolcuları. Puan olarak geride ama teorik olarak önde.

"EN AVANTAJLISI BAŞAKŞEHİR"

Bu ortamda en fazla avantajlı görünen tek takım, Başakşehir. Bu şartlar gereği. Başakşehir, 40-50 bin taraftarla, iç saha maçlarını, Trabzonspor-Galatasaray-Sivasspor gibi oynayan bir takım değil.

"73 PUAN ŞAMPİYON YAPAR"

İlk 26 haftada bölüm bölüm Galatasaray'ın iyi maçları var, Trabzonspor'un var. Sivasspor'un maçlarından keyif aldım, düşmeyen bir standartları var. 73 puan, mutlak şampiyon yapar.

Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
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