Ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak
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Ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak

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Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Lyon forması giyen Moussa Dembele ismi ön plana çıktı. Fransız ekibi, daha önce Pelkas ve Ozan için Fenerbahçe'ye fiyat sormuştu. Lyon yetkililerinin, hafta içinde şartları görüşmek için İstanbul'a geleceği belirtildi. Dembele'ye karşılık Pelkas ya da Ozan Tufan verilecek.

Sarı-Lacivertliler'in yeni forveti Moussa Dembele olacak gibi gözüküyor. 25 yaşındaki Mali asıllı forvete ilgi gösteren Sarı-Lacivertliler, Lyon'dan ilginç bir teklif aldı. Daha önce Ozan Tufan ve Pelkas için gelen Fransızlar, takas önerisi sundu, bu olumlu karşılandı.

Ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak

OZAN VE ÜSTÜNE PARA

Pelkas ve Dembele'nin kafa kafaya takas edilme ihtimali var. Ancak camia, yönetim, teknik ekip, taraftar, kısacası tüm Fenerbahçeliler Pelkas'ın gitmesine karşı. Burada Ozan'ın ismi ön plana çıkmış durumda. Sarı-Lacivertliler piyasa değeri 20 milyon euro olan Dembele için Ozan+bir miktar para verebilir.

Ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak
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