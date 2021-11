Xbox Live Gold Aralık 2021 ücretsiz oyunları açıklandı

Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarına özel gelen oyunlarda her ay olduğu gibi bu ay da iki oyun Xbox 360 için, iki oyun da Xbox One için çıkacak.

XBOX LIVE GOLD ÜCRETSİZ OYUNLARI

Xbox Live Gold ile Aralık 2021 oyunları açıklandı. Xbox One ve Xbox Series X/S'de The Escapist 2 ve Tropico 5 oyunları geliyor. The Escapists 2, Moldy Toof Studios tarafından geliştirilen ve Team17 tarafından yayınlanan bir strateji rol yapma video oyunudur. Tropico 5 ise Haemimont Games tarafından geliştirilen ve 23 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan bir video oyunudur. Oyunda önceki sürümlerinden farklı olarak koloni, II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve ''modern zamanlar" gibi "dönemler" bulunmaktadır.

Xbox One oyunlarında ise Orcs Must Die ve Insanely Twisted Shadow Planet yer almaktadır. Dilimleyin, kızartın, şişleyin ve fırlatın - nasıl yaparsanız yapın, Robot Entertainment'ın bu fantezi aksiyon strateji oyununda orkların ölmeleri gerekiyor. Insanely Twisted Shadow Planet, Shadow Planet Productions tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından Xbox 360 ve Microsoft Windows için yayınlanan bir nişancı bulmaca video oyunudur.

XBOX ONE

The Escapists 2 (1 Aralık – 31 Aralık)

Tropico 5 - Penultimate Edition (16 Aralık – 15 Ocak)

XBOX 360

Orcs Must Die! (1 Aralık – 15 Aralık)

Insanely Twisted Shadow Planet (16 Aralık – 31 Aralık)

