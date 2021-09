Windows 10 işletim sistemine sahip PC'lerde Xbox App aracılığıyla konsol oyunlarını stream ederek oynamak artık mümkün.

Microsoft tarafından Xbox App uygulaması için yayınlanan yeni güncelleme, Xbox Game Pass'teki konsol oyunlarını PC'de stream ederek oynama özelliğini ekliyor. Bu sayede Xbox Game Pass aboneleri hem konsol oyunlarını hem de sistem gereksinimlerini karşılayamadıkları PC oyunlarını streaming sayesinde internet bağlantısı aracılığıyla oynayabilecek.

Microsoft, Remote Play ile Xbox konsolu aracılığıyla oyun oynamanın en pürüzsüz deneyimi sunacağını belirterek bulut sistemi aracılığıyla oynamanın evdeki konsol yerine uzaktaki bir sunucu üzerinden oyunu oynatması nedeniyle biraz sorunlu olabileceği konusunda uyarıyor. Fakat bulut sisteminin avantajı oyunları indirme gereği duyulmaması.

Xbox Game Pass Ultimate aboneleri halihazırda telefonlar, tabletler ve PC'ler üzerinden tarayıcı aracılığıyla abonelik servisi dahilindeki oyunları stream ederek oynayabiliyorlar. Yeni güncelleme ise doğrudan PC'deki Xbox App üzerinden bu deneyimi elde etmeyi sağlıyor.

Diğer tarafından, Xbox Series X ve Xbox One konsolu üzerinden oyunları stream etmek mümkün değil. Microsoft, Xbox Game Pass abonelik sistemine xCloud bulut sisteminin bu yılın sonlarına doğru ekleneceğini açıklamıştı fakat henüz tam bir tarih verilmedi.

PC'deki Xbox App üzerinden oyunları stream ederek oynama özelliği, Xbox Game Pass oyunlarıyla sınırlı. Bu hizmetten faydalanabilmek için Xbox Game Pass Ultimate aboneliği ve uyumlu kontrol cihazı gerekli. Bunun dışında Remote Play seçeneği ile Xbox App aracılığıyla Windows 10 PC'lerden stream ederek de oyun oynamak mümkün.

The post Xbox Game Pass'teki Konsol Oyunları Artık PC'de Stream Edilerek Oynanabiliyor appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri