Xbox Game Pass'teki Konsol Oyunları Artık PC'de Stream Edilerek Oynanabiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Xbox Game Pass'teki Konsol Oyunları Artık PC'de Stream Edilerek Oynanabiliyor

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Xbox Game Pass'teki Konsol Oyunları Artık PC'de Stream Edilerek Oynanabiliyor



Windows 10 PC'lerde Xbox App aracılığıyla konsol oyunlarını stream ederek oynamak artık mümkün.

The post appeared first on .

Windows 10 işletim sistemine sahip PC'lerde Xbox App aracılığıyla konsol oyunlarını stream ederek oynamak artık mümkün.

Microsoft tarafından Xbox App uygulaması için yayınlanan yeni güncelleme, Xbox Game Pass'teki konsol oyunlarını PC'de stream ederek oynama özelliğini ekliyor. Bu sayede Xbox Game Pass aboneleri hem konsol oyunlarını hem de sistem gereksinimlerini karşılayamadıkları PC oyunlarını streaming sayesinde internet bağlantısı aracılığıyla oynayabilecek.

Microsoft, Remote Play ile Xbox konsolu aracılığıyla oyun oynamanın en pürüzsüz deneyimi sunacağını belirterek bulut sistemi aracılığıyla oynamanın evdeki konsol yerine uzaktaki bir sunucu üzerinden oyunu oynatması nedeniyle biraz sorunlu olabileceği konusunda uyarıyor. Fakat bulut sisteminin avantajı oyunları indirme gereği duyulmaması.

Xbox Game Pass Ultimate aboneleri halihazırda telefonlar, tabletler ve PC'ler üzerinden tarayıcı aracılığıyla abonelik servisi dahilindeki oyunları stream ederek oynayabiliyorlar. Yeni güncelleme ise doğrudan PC'deki Xbox App üzerinden bu deneyimi elde etmeyi sağlıyor.

Diğer tarafından, Xbox Series X  ve Xbox One konsolu üzerinden oyunları stream etmek mümkün değil. Microsoft, Xbox Game Pass abonelik sistemine xCloud bulut sisteminin bu yılın sonlarına doğru ekleneceğini açıklamıştı fakat henüz tam bir tarih verilmedi.

PC'deki Xbox App üzerinden oyunları stream ederek oynama özelliği, Xbox Game Pass oyunlarıyla sınırlı. Bu hizmetten faydalanabilmek için Xbox Game Pass Ultimate aboneliği ve uyumlu kontrol cihazı gerekli. Bunun dışında Remote Play seçeneği ile Xbox App aracılığıyla Windows 10 PC'lerden stream ederek de oyun oynamak mümkün.

The post Xbox Game Pass'teki Konsol Oyunları Artık PC'de Stream Edilerek Oynanabiliyor appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Fuat Oktay Devlet Bahçeli
Magazin Gökhan Çıra Düm Tek Tek Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Xbox Game Pass'teki Konsol Oyunları Artık PC'de Stream Edilerek Oynanabiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 19:50:01. #1.12#