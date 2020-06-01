Xavi, David Villa'ya Harika Bir Asist Yapıyor 31 Mayıs 2008'de Avrupa Şampiyonası öncesi İspanya ve Peru arasında oynanan hazırlık maçında Xavi, verdiği harika ara pasla David Villa'yı kaleciyle karşı karşıya bırakıyor. David Villa'nın pozisyonu gole çevirmesiyle İspanya, Peru karşısında 2-1 galip geliyor.

31 Mayıs 2008'de Avrupa Şampiyonası öncesi İspanya ve Peru arasında oynanan hazırlık maçında Xavi, verdiği harika ara pasla David Villa'yı kaleciyle karşı karşıya bırakıyor. David Villa'nın pozisyonu gole çevirmesiyle İspanya, Peru karşısında 2-1 galip geliyor. Kaynak: Dugout