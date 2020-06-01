Xavi, David Villa'ya Harika Bir Asist Yapıyor
31 Mayıs 2008'de Avrupa Şampiyonası öncesi İspanya ve Peru arasında oynanan hazırlık maçında Xavi, verdiği harika ara pasla David Villa'yı kaleciyle karşı karşıya bırakıyor. David Villa'nın pozisyonu gole çevirmesiyle İspanya, Peru karşısında 2-1 galip geliyor.
01.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:07
31 Mayıs 2008'de Avrupa Şampiyonası öncesi İspanya ve Peru arasında oynanan hazırlık maçında Xavi, verdiği harika ara pasla David Villa'yı kaleciyle karşı karşıya bırakıyor. David Villa'nın pozisyonu gole çevirmesiyle İspanya, Peru karşısında 2-1 galip geliyor.
Kaynak: Dugout