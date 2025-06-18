Wydad hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Wydad takım değeri ne kadar?

Wydad hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Wydad takım değeri ne kadar?
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FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1'de devam ediyor. "Manchester City - Wydad" karşılaşması 18 Haziran, Çarşamba günü saat 19.00'da canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. Peki, Wydad hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Manchester City ile Wydad arasındaki karşılaşma, 18 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, bu heyecan verici maçı kaçırmamak için ekran başına geçecek. Wydad hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

WYDAD HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Wydad takım değeri: 18 milyon euro

Temsil ettiği yer: Kasablanka, Fas

Vidad ya da tam adıyla Nadi el-Vidad er-Riyadi Fas'ın Kazablanka şehrinde 8 Mayıs 1937 yılında kurulmuş futbol kulübüdür. Kulüp Casablanca şehrinin bir diğer takımı olan Raja ile ezeli bir rekabet içerisindedir. Dünyanın önemli derbilerinden kabul edilen bu derbi, footballderbies.com 'un yaptığı araştırmada 26. sırada yer almıştır.

Wydad Casablanca, CAF tarafından açıklanan Afrika'nın en başarılı kulüpleri sıralamasında onikinci sırada yer almaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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