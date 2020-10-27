WTO'dan AB'nin ABD mallarına gümrük talebine kesin onay
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WTO'dan AB'nin ABD mallarına gümrük talebine kesin onay

27.10.2020 07:54 | Son Güncelleme: 27.10.2020 07:58
WTO'dan AB'nin ABD mallarına gümrük talebine kesin onay

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Avrupa Bİrliği'nin (AB), ABD'den ithal edilen mallara toplam 4.0 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulaması talebine kesin onayı verdi.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Avrupa Bİrliği'nin (AB), ABD'den ithal edilen mallara toplam 4.0 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulaması talebine kesin onayı verdi.

Bu karar, WTO'nun daha önce ABD'nin,  dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden Boeing'e kural dışı teşvikler verdiğini belirlemesine bağlı olarak alındı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovkis Washington'a, hava araçlarına destek konusunda bir anlaşmaya varmak üzere AB ile müzakere etmeye çağırdı ve yakın gelecekte bir anlaşma sağlanmasına ilişkin bir gelişme olmadığı durumda da, AB'nin söz konusu gümrük vergilerini uygulayacağı uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump da, AB'nin söz konusu gümrük ergilerini uygulaması durumunda, ülkesinin de "çok sert bir karşılık" vereceğini vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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