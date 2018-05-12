Workup 10 Başarılı Girişimi Mezun Etti

Workup Girişimcilik Programı'nın ikinci döneminde 10 başarılı girişim mezun oldu.

İş Bankasının desteklediği Workup'ın "Demo Day" etkinliği, genç girişimciler, yatırımcılar ve mentorların katılımıyla İş Bankası Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleşti.

Workup Girişimcilik Programı'nın ikinci döneminden mezun olan 10 parlak girişimci, düzenlenen etkinlikte sunumlarını gerçekleştirerek girişimlerini tanıttı.

Program, teknolojik iş fikri ya da erken aşama girişimi olan girişimcileri ihtiyaç duydukları alanda destekleyerek iş fikirlerini geliştirmeye ve işlerini büyütmelerine yardımcı oluyor.

Workup programının ana destekçisi İş Bankası, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtiyaç duyulan teknoloji odaklı iş yapış biçimlerinin yaygınlaşmasına ve katma değerli dijital iş modellerinin hayata geçebilmesine destek olmayı amaçlıyor.

Programın ikinci mezunları olan 10 girişimci ilk bir ayı deneme, toplamda 6 ay süresince alanında uzman kişiler ve banka yöneticilerinden düzenli şekilde mentorluk desteği aldı.

Girişimler bu süre boyunca; iş fikri geliştirme, yalın girişimcilik metotları, araştırma ve müşteri geliştirme, ekip kurma ve yönetme, hukuk, finans ve muhasebe, sunum teknikleri, satış ve pazarlama, devlet hibeleri ve teknik konularda ücretsiz danışmanlık hizmetine erişti.

Kolektif House üyesi olan söz konusu girişimciler, Kolektif House'un sunduğu tüm etkinliklere katılma ve networking yapma fırsatına sahip olurken, ayrıca İş Bankası ve iştirakleri ile iş birliği yapma, müşteri ve geniş iş ortağı ağına erişim imkanına da kavuştu.

"Girişim ile müşterisini bir araya getiriyoruz"

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, dijitalleşmeyle çıkan yeni iş modellerinin rekabeti hızlandırdığını ancak yatırımcılar için daha çok iş birliği fırsatının da doğduğunu söyledi.

Dijitalleşmenin etkisiyle paylaşım ve platform ekonomilerinin ortaya çıktığını dile getiren Bali, "2016'dan beri Workup'ı destekliyoruz. Teknolojik odaklı startupların iş fikirlerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. İş Bankası olarak Kızılay gibi sadece hizmet amacıyla girişimcileri destekliyoruz. Fikirlerin geliştirilip hayata geçirilmesi bizim için de çok önemli. Ham fikirlerin sahadan beslenmesi, denenmesi ve hayata geçirilmesi gerekir. Workup'ta yapılan da budur. Girişimciler fikirleriyle adeta bir çocuğu yetiştirir gibi uğraşıyor. Bu işlerde sanıldığı gibi en çok ihtiyaç duyulan şey para değil. İhtiyaç duyulan şey; mentorluk, eğitim ve iş birliklerinin geliştirilmesidir. Biz de hayata geçirmiş fikirleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bir arayüz görevi görüyoruz. Girişim ile müşterisini bir araya getiriyoruz." diye konuştu.

Bali, her dönem 3 bin başvuru alındığını, gelecek vadeden girişimcilerin seçilerek 6 ay boyunca eğitildiğini ifade etti.

Mezun olan girişimcileri, Avrupa ve ABD'deki merkezlere götürerek dünyaya açtıklarını anlatan Bali, "Teknolojideki hız ve değişim iş modellerini de değiştiriyor. Yeni iş fikirlerini tehdit değil, iş birliği ve fırsat olarak görüyoruz. Bu ekosistemde her iki tarafın da kazanması mümkün. Fikirleri çoğaltmanın yolu fikirleri paylaşmaktan geçer. Biri rüzgar santrali kurunca kimsenin rüzgarı eksilmiyor. İş Bankası olarak kapsayıcı olma mantığıyla hareket ediyoruz. Beraber çok iyi işler yapacağız. Gelecekte çok iyi noktalara ulaşmış girişimleri göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.