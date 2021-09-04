Fuarcılık sektörü yeni sezona hızlı başladı
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Fuarcılık sektörü yeni sezona hızlı başladı

Fuarcılık sektörü yeni sezona hızlı başladı
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Geçtiğimiz temmuz ayında Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından hakkında iflas kararı verilen CNR'ın ardından gözler eylül ayında yapılacak fuarlara çevrilmişti. Ayın ilk günü Yeşilköy İFM'de açılan Woodist - Ahşap Üretim Teknolojileri, Kesici Takımlar, El Aletleri, Mobilya Yan Sanayi Aksesuarları Fuarı ümitleri yeşertti.

Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar özellikle ihracata ciddi katkı sağlayacak boyutta gerçekleşti. Fuara katılan neredeyse tüm makinalar yabancı alıcılar tarafından kısa sürede satın alınırken ciddi miktarda sipariş sözleşmeleri de yapıldı.

"FUARDA GERÇEKLEŞEN TİCARET HACMİ TATMİN EDİCİ OLMUŞTUR"

Ağaç sektörünün çatı kuruluşu Tüm Ağaç İşleme Makinecileri Derneği (TAMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Karabudak yayınladığı teşekkür mektubunda Nobel Expo'ya teşekkür ederken, "Fuarda özellikle yurt dışı alım heyetlerinin ve yurt içi ziyaretçilerin kalitesi tüm dernek üyelerimizi memnun etmiştir. Fuarda gerçekleşen ticaret hacmi büyüklüğü tatmin edici olmuştur" dedi.

ÇELİK: GÜVEN DUYGUSU YENİDEN TESİS EDİLECEK

Nobel Expo kurucu ortaklarından Erhan Çelik ise mahkeme tarafından iflas kararı verilen CNR'ın bu durumu sektöre bakışta olumsuz etkiler yaratsa da yapılan bu tür nitelikli fuarların güven duygusunu yeniden tesis edeceğini söyledi.

Woodist Ahşap Üretim Teknolojileri önümüzdeki yıl yeniden İstanbul Fuar Merkezi'nde açılacak.

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