Witsel ve Batshuayi, Borussia Dortmund Maçını Yorumladı
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi ile vatandaşı ve yakın arkadaşı Axel Witsel siyah-beyazlıların hazırladığı videoda bir araya geldi. Belçika milli takımında birlikte oynayan ve 2018'de Dortmund'da da takım arkadaşı olan iki futbolcu, soruları yanıtladı.
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi ile vatandaşı ve yakın arkadaşı Axel Witsel siyah-beyazlıların hazırladığı videoda bir araya geldi. Belçika milli takımında birlikte oynayan ve 2018'de Dortmund'da da takım arkadaşı olan iki futbolcu, soruları yanıtladı.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
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