Witsel ve Batshuayi, Borussia Dortmund Maçını Yorumladı

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi ile vatandaşı ve yakın arkadaşı Axel Witsel siyah-beyazlıların hazırladığı videoda bir araya geldi. Belçika milli takımında birlikte oynayan ve 2018'de Dortmund'da da takım arkadaşı olan iki futbolcu, soruları yanıtladı.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

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