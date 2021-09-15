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Witsel ve Batshuayi, Borussia Dortmund Maçını Yorumladı

Dugout - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi ile vatandaşı ve yakın arkadaşı Axel Witsel siyah-beyazlıların hazırladığı videoda bir araya geldi. Belçika milli takımında birlikte oynayan ve 2018'de Dortmund'da da takım arkadaşı olan iki futbolcu, soruları yanıtladı.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi ile vatandaşı ve yakın arkadaşı Axel Witsel siyah-beyazlıların hazırladığı videoda bir araya geldi. Belçika milli takımında birlikte oynayan ve 2018'de Dortmund'da da takım arkadaşı olan iki futbolcu, soruları yanıtladı.

Witsel ve Batshuayi, Borussia Dortmund Maçını Yorumladı
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