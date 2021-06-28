Wimbledon tenis turnuvası 2021 ne zaman? Wimbledon 2021 hangi kanalda yayınlanacak, nerede yapılacak?

2020 yapılacak olan ve koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen Wimbledon tenis turnuvası bugün başlıyor. Tenisin en prestijli turnuvalarından birisi olan Wimbledon bu sene TRT ekranlarında canlı olarak verilecek. Peki, 2021 Wimbledon tenis turnuvası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Detaylar haberimizde...

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WİMBLEDON 2021 TENİS TURNUVASI NE ZAMAN?

2021 Wimbledon tenis turnuvası bugün 28 Haziran Pazartesi tarihinde başlayacak. 11 Temmuz Pazar günü sonlanacaktır. Wimbledon tenis turnuvası tarihleri 28 Haziran-11 Temmuz arasındadır.

Korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilen Wimbledon Tenis Turnuvası'na ana tablo maçları bugün başlıyor.

Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da ana tablo maçları bugün başlıyor. Sezonun en önemli dört Grand Slam tenis turnuvasından biri olan Wimbledon, bu sene 28 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Londra'daki turnuvada korona virüs salgını nedeniyle son 2 gününe kadar kortlardaki toplam kapasitenin yüzde 50'si oranında seyirci tribünlere alınacak. 14 bin 979 kişilik Merkez Kort ise tekler finallerinin oynanacağı 10 ve 11 Temmuz'da tam kapasiteyle hizmet verecek.

28 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında dünyanın en başarılı raketlerinin boy göstereceği dev turnuva, canlı yayınlarla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da olacak.

WİMBLEDON TENİS TURNUVASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2021 Wimbledon tenis turnuvasını TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. İlk karşılaşmalar bugün 28 Haziran Pazartesi günü başlayacaktır.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI (28 HAZİRAN PAZARTESİ)

14:40 - Haber Bülteni

14:55 - Wimbledon Tenis Turnuvası (Canlı)

17:00 - Olimpiyat Yıldızları

17:15 - Efsanelerin İzinde

17:20 - Wimbledon Tenis Turnuvası (Canlı)

19:25 - Tokyo Gün Kaldı

19:25 - Olimpiyat Şampiyonlarımız

19:30 - Haber Bülteni

19:45 - Wimbledon Tenis Turnuvası (Canlı)

21:45 - Haber Bülteni

22:00 - HALİÇ KÜREK YARIŞLARI

22:40 - Tokyo Gün Kaldı

22:40 - Takvim Yaprakları

22:45 - NBA Özetler

22:55 - Sporun Kadınları

23:20 - Olimpiyat Hikayeler

WİMBLEDON TENİS TURNUVASI NEDİR?

Wimbledon Tenis Turnuvası ya da kısaca Wimbledon, tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvasıdır. 1877 yılından beri All England Lawn Tennis ve Croquet Club tarafından düzenlenmektedir. Wimbledon, Avustralya Açık,Fransa Açık (Roland Garros) ve Amerika Açık ile beraber 4 büyük Grand Slam tenis turnuvasından birisidir. Wimbledon, çim kortta oynanan tek grand slam turnuvasıdır.

İngiltere'nin başkenti Londra'da her yıl Haziran ayının son haftasında başlayan turnuva iki hafta sürmektedir. Artık yağmur nedeni ile maçların aksamadığı turnuvada ilk Pazar günü geleneksel olarak maç oynanmaz. İlk olarak 1877 yılında düzenlenen turnuvada, tenisçilerin beyaz giyinme zorunluluğu, korta giriş ve çıkış protokolü gibi yazılı olmayan kurallar vardır.

Her yıl 20 ile 26 Haziran arasına rastlayan pazartesi günü başlar. Ağustos ayındaki ilk pazartesiden altı hafta önce ve erkek oyuncular için Wimbledon'a ısınma turnuvası olarak nitelendirilen Quenn's Club Şampiyonasından iki hafta sonra başlar. Aynı anda yapılan bir başka önemli ısınma turnuvası da Halle (Saale)'daki Gerry Weber Açık Tenis Turnuvası 'dır. Wimbledon genellikle iki hafta sürer, ana kategorideki karşılaşmalar bu iki haftaya yayılır. Ama junior klasmanı ve özel maçlar genellikle ikinci hafta yapılır. Geleneksel olarak Middle Sunday (Ortadaki Pazar günü) karşılaşma yapılmaz ve dinlenmeye ayrılır. Yine de yağmur nedeniyle Turnuva tarihinde üç kere Middle Sunday günü karşılaşma yapılmıştır: 1991, 1997, ve 2004'te. Her üçünde de Wimbledon'da numarasız ve ucuz biletlerin satıldığı "Halk Günü" düzenlenmiştir.