Wimbledon günlüğü #7

Sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon'da, tüm çeyrek finalistlerin belirlendiği "Manic Monday"i geride bıraktık.



Kadınlar tarafında gün büyük bir sürprizle başladı. Roland Garros’u kazandıktan sonra çim sezonunu da çok iyi geçiren dünya 1 numarası Ashleigh Barty, Alison Riske’e üç set sonunda mağlup oldu. Son on Grand Slam ana tablosunun yedisinde ilk turda elenen Riske, en iyi olduğu zeminde kariyerinin ilk Slam çeyrek finalini yakalamayı başardı.



Turnuvanın büyük favorilerinden 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, son setinde 5-3 önde olduğu maçta vatandaşı Karolina Muchova’ya 6-4, 5-7 ve 11-13’lük set skorlarıyla yenildi. Kariyerinin ilk Wimbledon’ını, toplamda ise yalnızca dördüncü Grand Slam ana tablosunu oynayan dünya 68 numarası Muchova, yarı final bileti için Elina Svitolina ile karşılaşacak.



Coco Gauff’un peri masalı dördüncü turda son buldu. Dünya eski 1 numarası Simona Halep karşısında direnemeyen Gauff, 3-6'lık iki set sonucu korttan yenik ayrılan taraf oldu. 15 yaşındaki raket 1991 yılında Jennifer Capriati’nin başarısından sonra Wimbledon’da dördüncü tur oynayan en genç isim olurken, Halep ise Londra’da üçüncü çeyrek finaline yükseldi.



İki kez Wimbledon şampiyonu Petra Kvitova’yı 4-6, 6-2 ve 6-4’lük skorla mağlup eden Johanna Konta, kariyerinin ikinci Wimbledon çeyrek finalini yakaladı.



Bir diğer eski şampiyon Serena Williams ise Carla Suarez Navarro karşısında iki sette epey rahat bir galibiyet alarak yoluna devam etti.



Erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, 98 doğumlu rakibi Ugo Humbert’i üç sette turnuva dışına itti ve 11. Wimbledon çeyrek finaline yükseldi. Kariyerinin ilk Wimbledon ana tablosunda dördüncü tur oynama başarısı gösteren dünya 66 numarası Humbert, büyük alkış topladı.



Sekiz kez Wimbledon şampiyonu Roger Federer, 17 numaralı seribaşı Matteo Berrettini’ye 6-1, 6-2 ve 6-2’lik set skorlarıyla üstünlük kurdu. Ekselansları, çeyrek finalde Kei Nishikori’yi mağlup ederse yüzüncü Wimbledon galibiyetini elde edecek.



3 numaralı seribaşı Rafael Nadal da yoluna devam ediyor. Bu sezon ülkemizde de izlediğimiz Portekizli rakibi Joao Sousa’yı 6-2’lik üç setle yenen Rafa, yedinci Wimbledon çeyrek finalini oynayacak. İspanyol raketin sıradaki rakibi 2017 yarı finalisti Sam Querrey.



Erkeklerde Kei Nishikori, David Goffin, Guido Pella, Sam Querrey ve Roberto Bautista Agut; kadınlarda ise Elina Svitolina, Shuai Zhang ve Barbora Strycova çeyrek finale yükselen diğer isimler.













Yeni günün "yıldızlı" maçları





Wimbledon'ın sekizinci gününde tek kadınlarda yarı finalistler belli olacak. Merkez Kort'un açılışını Serena Williams yapıyor. Yedi kez Wimbledon şampiyonunun rakibi Alison Riske. Ardından çeyrek finale çıkarak sürpriz bir sonuç alan Barbora Strycova ile seyircinin favorisi Britanyalı Johanna Konta karşılaşacak.



1 Numaralı Kort'ta ise Simona Halep ile Shuai Zhang kozlarını paylaşırken, Eliva Svitolina da Karolina Muchova karşısında kariyerinin ilk Grand Slam yarı finalini kovalayacak.