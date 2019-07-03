Wimbledon günlüğü #2

Sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon'da ikinci günü geride bıraktık.



Kadınlarda dünya 1 numarası Ashleigh Barty, Saisai Zheng'i 6-4 ve 6-2'lik set skorlarıyla rahat geçerek bir üst tura yükseldi. Galibiyet serisini 13 maça çıkaran Barty'nin sıradaki rakibi Alison Van Uytvanck.



Bu sene Londra'ya son şampiyon unvanıyla gelen Angelique Kerber de ilk turda vatandaşı Tatjana Maria'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti. İkinci turda Lauren Davis ile karşılaşacak olan Kerber daha önce rakibiyle oynadıkları tek maçı kazanmayı başarmıştı.



Geçen senenin finalisti Serena Williams, Gatto Monticone karşısında 6-2 ve 7-5'lik set skorlarıyla galip geldi. Koçu Patrick Mouratoglou'nun açıklamalarına göre üç aylık bir sürecin ardından tamamen sağlıklı oynayan Serena, kimileri için turnuvanın favorisi.



Şubat ayından beri yalnızca üçüncü maçına çıkan Maria Sharapova'ya ise yine sakatlık engel oldu. Masha'nın final setinde 5-0 gerideyken maçtan çekilmesiyle Fransız Pauline Parmentier ikinci tura yükseldi. 2004 yılında kariyerinin ilk Grand Slam kupasını Londra'da kaldıran Sharapova, dört yıldır Wimbledon'da maç kazanamıyor.



Dün kadınlar tarafında korta çıkan diğer eski şampiyonlar ise Petra Kvitova ve Garbine Muguruza idi. Tunuslu rakibi Ons Jabeur karşısında rahat bir galibiyet elde eden Kvitova, bir üst turda Naomi Osaka'nın eski koçu Sascha Bajin ile çalışmaya başladıktan sonra form grafiği yükselen Kristina Mladenovic ile eşleşti. 2017 yılının şampiyonu Muguruza ise dünya 121 numarası Beatriz Haddad Maria'ya 6-4'lük iki set sonucunda yenildi. Muguruza, turnuvaya geçen sene de ikinci turda veda etmişti.



Erkekler tarafında Alexander Zverev ve Stefanos Tsitsipas'ın ardından erken elenme furyasına katılan bir diğer isim Dominic Thiem oldu. 2019 Eastbourne finalisti ve 2017 Wimbledon yarı finalisti olan Sam Querrey, 5 numaralı seribaşını 6-7(4), 7-6(1), 6-3 ve 6-0'lık setlerle mağlup etti. Son iki sezondur Fransa Açık'ta final oynamayı başaran Thiem, Wimbledon'da ise üst üste ikinci ilk tur yenilgisini yaşadı.



2 numaralı seribaşı Roger Federer ilk maçında 97 doğumlu Lloyd Harris ile karşılaştı. İlk sette epey basit hata yapan Federer, rakibine 6-3'lük skorla yenik düştü. Dokuzuncu Wimbledon şampiyonluğu için ter döken ekselansları diğer üç sette ritmini bularak maçı 3-6, 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle noktaladı.



Kadınlarda 4 numaralı seribaşı Kiki Bertens, 2017 yarı finalisti Johanna Konta, 2019 Mallorca finalisti Belinda Bencic, Fransa Açık'ta dünya 1 numarası Naomi Osaka'yı mağlup eden Katerina Siniakova; erkeklerde ise 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal, geçen senenin çeyrek finalisti Kei Nishikori ve 2017 finalisti Marin Cilic ilk turu kayıpsız atlatan diğer önemli isimler.













Yeni günün "yıldızlı" maçları





Wimbledon'ın üçüncü gününde Merkez Kort'ta açılışı 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova yaparken, ardından ilk iki maçının en büyük korta verilmesi birçok tenissever tarafından hoş karşılanmayan İngiliz Kyle Edmund, Fernando Verdasco ile kozlarını paylaşacak. Erkeklerde dünya 1 numarası olan Novak Djokovic'in rakibi ise Denis Kudla.



Kariyerindeki tek eksik Grand Slam Wimbledon olan Stan Wawrinka, ikinci tur maçını bugün oynuyor. İsviçreli raket 2 Numaralı Kort'un ilk mücadelesinde Reilly Opelka ile karşılaşacak. Yine aynı kortta sırasıyla 7 numaralı seribaşı Simona Halep'i, geçen senenin finalisti Kevin Anderson'ı ve ilk turda 5 kez Wimbledon şampiyonu Venus Williams'ı saf dışı bırakan 15 yaşındaki Cori Gauff'u izleyeceğiz.



Turnuvanın üçüncü gününde ayrıca Victoria Azarenka, Karen Khachanov, Caroline Wozniacki, Milos Raonic, Felix Aguer-Aliassime ve Madison Keys gibi isimler korta çıkacak.