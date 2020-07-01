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Wimbledon'da finansal anlamda neler yaşanacak?

Wimbledon, normal şartlarda geçtiğimiz gün başlayacaktı fakat çim kort Grand Slam'i, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Wimbledon'da finansal anlamda neler yaşanacak?
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:43

Wimbledon, normal şartlarda geçtiğimiz gün başlayacaktı fakat çim kort Grand Slam'i, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez iptal edilen Wimbledon'ın ekonomik anlamda zorlu bir yıl yaşayacağı tahmin ediliyordu. Fakat organizasyonun uzman yetkililerinden olan Richard Lewis, Britanya basına verdiği demeçlerde bunun aksini belirtti.

"Şu anda büyük bir hasar almış değiliz. İptal kararını aldıktan sonra geleceğe dair kötü senaryolar yaratıyorduk ancak açıkçası biraz sağlıklı düşününce işlerin farklı olabileceğini anladık."

"Her anlamda iyi durumdayız ve finansal anlamda majör bir sıkıntımız yok. Britanya tenisi her anlamda kendi mükemmeliyetini korumayı başardı."

"Gelecek seneye dair konuşmak için henüz erken fakat şunu söyleyebilirim, hiçbir şey aynı olmayacak. 2012'de göreve geldiğimde organizasyona katılanların sağlığını korumak için yeni planlar hazırlıyordum çünkü o dönemler grip çok yaygındı. Fakat şimdi işler biraz daha ciddi. Daha temkinli ve keskin kararlar almalıyız."

"Roland Garros ve Amerika Açık'ta yaşanacakları, o organizasyonlarda alınan tedbirleri göz önüne alacağız fakat tamamen kendi düzenimizi kuracağız."

Kaynak: EuroSport.com

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