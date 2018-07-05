Wilshere'in Londra Aşkı

Celal Umut Eren/ Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'nin transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Jack Wilshere konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arsenal'den resmen ayrılarak bonservisini alan Jack Wilshere için son olarak West Ham United'ın devreye girdiği yazıldı.

Times'ta yer alan haberde ise Wilshere için en somut iki teklifin Fenerbahçe ve West Ham'dan olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'den Damien Comolli, West Ham'dan da Manuel Pellegrini ile görüşmeler yapan Wilshere son kararını ailesiyle beraber verecek.

17 yıldır Arsenal'de oynadığı için Londra'da yaşayan 26 yaşındaki oyuncu, şehirden ayrılmaya sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'den gelen teklif ve imkanların West Ham'dan çok iyi olduğu ama ailesinin Londra'da kalmak istemesinin ortaya farklı bir durum çıkardığı kaydedildi.

Hem Wilshere hem de ailesi, Londra'dan ayrılmak istemediği için şu anda West Ham'ın daha şanslı olduğu vurgulandı. Ayrıca West Ham menajeri Pellegrini'nin de yüz yüze görüşüp Wilshere bütün planlarını ve nasıl oynatacağını anlattığı vurgulandı.