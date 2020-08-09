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Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti

Chelsea ile sözleşmesi biten Brezilyalı yıldız Willian takımdan ayrıldığını duyurdu. 31 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde Arsenal'e imza atması bekleniyor.

09.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:39

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Brezilyalı oyuncusu Willian, takımına veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 32 yaşındaki oyuncu, "Burada harika 7 yıl geçirdim. 2013'te Chelsea'den bir teklif aldım ve burada oynamaya karar verdim. Hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri oldu. Kazandığımız şampiyonlukların ötesinde burada kendimi buldum. Daha iyi bir oyuncu ve insan oldum. Her antrenmanda, her maçta ve soyunma odasında geçirdiğim her bir dakikada yeni şeyler öğrendim." ifadelerini kullandı.

"BOYNUM DİK BİR ŞEKİLDE AYRILIYORUM"

Taraftarlara teşekkür eden Willian, "Şimdi ayrılık zamanı. Takım arkadaşlarımı, kulüp çalışanlarını ve taraftarları çok özleyeceğim. Buradan boynum dik bir şekilde ayrılıyorum çünkü Chelsea forması için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Anji takımından 2013 yılında Londra ekibine transfer olan Brezilyalı oyuncu, burada 339 karşılaşmaya çıktı, 63 gol attı. Milli takım formasını da 69 maçta terleten Willian, 9 kez ağları sarstı.

Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti

Kaynak: AA

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