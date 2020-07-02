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Willian, bir gecede iki kez tarihe geçti!

Premier Lig'de dün dört maç oynandı.

Willian, bir gecede iki kez tarihe geçti!
02.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:43

Premier Lig'de dün dört maç oynandı.

Bournemouth, Newcastle United'a 4-1 mağlup olurken Everton, Leicester City'i 2-1 geçmeyi başardı.

Arsenal, Emirates'te ağırladığı Norwich City'i 4-0'la mağlup etti. Gecenin kapanışı ise West Ham United ile Chelsea arasında oynanan maçla yapıldı.

Konuk Chelsea, Willian'ın 42. dakikadaki penaltı golüyle öne geçti.

West Ham önce 45+2'de Tomas Soucek'ten ardından 51'de Michail Antonio'dan gelen gollerle skoru 2-1'e taşıdı.

Willian bu sefer frikikle golü bulup skoru dengeye getirse de 89. dakikada Andriy Yarmolenko'dan gelen gol, maçın kapanışını yapıyordu.

Willian, bu maçta iki kez tarihe geçmeyi başardı. İlk olarak, lig tarihinde her ay gol atabilen ilk oyuncu oldu. 72'de attığı frikik golüyle ise son dört yılda bir maçta hem penaltı hem de frikik aracılığıyla gol atabilen ilk oyuncu oldu.

Bunu en son başaran isim yine bir Chelsea-West Ham maçındandı. Mart 2016'da oynanan maçta Cesc Fabregas, biri penaltı biri de frikikten olmak üzere iki gol kaydetmişti.

Kaynak: EuroSport.com

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