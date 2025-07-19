Wilfried Singo Galatasaray'a mı geliyor?

Wilfried Singo Galatasaray'a mı geliyor?
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Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, savunma hattını güçlendirme arayışına devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, transfer listesine Monaco'nun Fildişi Sahilli stoperi Wilfried Singo'yu ekledi. Peki, Wilfried Singo Galatasaray'a mı geliyor?

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 resmi maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Genç yaşına rağmen tecrübeli bir profil çizen Singo, çok yönlü oyun yapısıyla Galatasaray'ın radarına girdi. Wilfried Singo Galatasaray'a mı geliyor?

SİNGO'NUN PERFORMANSI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 resmi maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Genç yaşına rağmen tecrübeli bir profil çizen Singo, çok yönlü oyun yapısıyla Galatasaray'ın radarına girdi. Savunmadaki rotasyon için ideal bir alternatif olarak görülüyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

A Spor'un aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Singo için Monaco ile temaslara başladı. 24 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu transferi gerçekleştirmek için görüşmeleri hızlandırabilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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