WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi sonrası yoğun ilgi gören Signal'e yeni özellikler geliyor
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WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi sonrası yoğun ilgi gören Signal'e yeni özellikler geliyor

14.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:59
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi sonrası yoğun ilgi gören Signal'e yeni özellikler geliyor

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi şartından sonra yoğun ilgi gören Signal, yeni özellikler getirmeye hazırlanıyor. Sahip olduğu kullanıcı odaklı politikalarıyla zaten yoğun ilgi gören Signal, video görüşmelerindeki kişi kısıtlamasını, 8 kişiden daha yüksek bir sayıya çıkaracak.

Signal, yeni güncellemelerin bu ayın sonlarına doğru hem iOS hem de Android platformlarına getirileceğini belirtti.

50 MİLYON KİŞİ İNDİRDİ

Şirket, aynı zamanda Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, uygulamanın son zamanlarda ne kadar tercih edildiğini gözler önüne serdi. Son bir günde uygulamaya Android platformu üzerinden akın eden kullanıcı sayısının 10 milyondan 50 milyona çıktığını açıkladı.

SUNDUĞU ÖZELLİKLER NEDENİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Şirket, Whatsapp'ın bir zamanlar büyük beğeni topladığı konuşmaların uçtan uça şifrelenmesi özelliğini bünyesinde bulundurarak, kullanıcıların sadece telefon numaralarını kaydetmesi ve başka hiçbir veriye ulaşmamasıyla en dikkat çeken anlık mesajlaşma uygulamalarından birisi oldu.

Haber Yorumları (1)
SİGNAL: Signal gizlilik açısından en iyi uygulama Bip ve telegram mesajlaşmak ve eğlenmek için iyi fakat gizlik 0 kere 0 ve bilgilerini whatsapp dan kat be kat daha çok paylaşan uygulamalar.
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