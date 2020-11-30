West Ham United - Aston Villa İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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West Ham United - Aston Villa İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

30.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:11
West Ham United - Aston Villa İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki West Ham United - Aston Villa maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de West Ham United - Aston Villa maçıdır. Peki West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

WEST HAM UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

West Ham United - Aston Villa maçı 30 Kasım Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

WEST HAM UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

West Ham United - Aston Villa maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

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WEST HAM UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Londra Olimpiyat Stadyumu, Londra'da oynanacak.

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