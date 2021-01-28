Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı
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Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı

28.01.2021 13:22 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:48

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, satın alma opsiyonunu da elinde bulundururken, sağlık kontrollerinden geçen Diagne'nin performansı doğrultusunda sezon sonunda Galatasaray'la pazarlığa oturacak.

İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren ve geride kalan 20 maçta topladığı 11 puanla düşme hattında yer alan West Bromwich Albion, Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

West Bromwich için Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçen Diagne kısa bir süre içerisinde İngiltere'ye uçacak ve yeni kulübüne imzayı atacak.

Yıldız golcüyle ve Galatasaray ile sezon sonuna kadar anlaşan İngiliz temsilcisi, bu futbolcunun satın alma opsiyonunu da elinde tutuyor. West Bromwich, ligin kalanında forma giyecek olan Diagne'nin sezon sonuna kadar göstereceği performans doğrultusunda Galatasaray'ın kapısını çalacak.

BU SEZON 11 GOL KAYDETTİ

2 yıl önce devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Diagne, geçtiğimiz yıl kiralık olarak Club Brugge'ün yolunu tutmuştu. Sezon başında takıma geri dönen golcü oyuncu, ilk yarıda forma giydiği 19 resmi maçta 11 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
KUZEY: ULAN YİNE KURTULAMADIK. SEZON SONUNA KADARMIŞ. TÜH SENEYE YİNE YANDIK
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ZİYAA: Orda da dikiş tutturamaz. Döner gelir yakında.
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DOĞRU: Bu haber gerçekse göbek atarız
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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