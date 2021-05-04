West Bromwich Albion taraftarları, Mbaye Diagne'ye sosyal medyada ateş püskürdü

Süper Lig'in devre arasında Galatasaray'dan Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, 14 maçta forma giyerken 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Takımının Wolverhampton'la oynadığı maçın ilk yarısına kaçırdığı goller ve birçok kez ofsayta takılmasıyla damga vuran Senegalli futbolcu, ikinci yarıda attığı golle kendini affettirdi.

İngiltere Premier Lig'de West Bromwich, Wolverhampton'la 1-1 berabere kalarak kümede kalma şansını mucizelere bıraktı. Maçta forma giyen Mbaye Diagne takımının tek golünü atan isim olsa da ilk yarıda kaçırdığı gollerle tepki çekti.

TARAFTARLARI KIZDIRDI

Birçok maçta ofsayta yakalanmasıyla tepki çeken 29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'in 34. Haftasında oynanan Wolverhampton maçında da eleştirilerin odağındaki isim oldu. Wolverhampton karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan WBA, maçın ilk 45 dakikasında rakibi karşısında etkisiz bir görüntü çizdi. Diagne'in yine gol yollarında birçok kez ofsayta takılması ve kaçırdığı goller, taraftara adeta saç baş yoldurttu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Wolwerhampton maçının oynandığı sırada birçok taraftar, sosyal medya hesaplarından Diagne için tepkilerini dile getirdi.

İşte İngilizler'in Diagne için yaptığı o yorumlar:

"Diagne son derece sinir bozucu olabiliyor."

"Beni çok sinirlendiriyorsun Diagne, neden oradan şut çekmiyorsun?"

"Ofsaytların kralı, Diagne."

"Diagne'nin ofsayt kuralını anladığından gerçekten emin değilim."

TEPKİLERE GOLLE YANIT VERDİ

Maçın ilk yarısında taraftarları adeta çıldırtan Diagne, maçın ikinci yarısında takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Diagne, bu golle birlikte Premier Lig'de 3. golünü kaydetti.