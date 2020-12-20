WBA - Aston Villa İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
20.12.2020 20:18 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:22
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki WBA - Aston Villa maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de WBA - Aston Villa maçıdır. Peki WBA - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
WBA - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
WBA - Aston Villa maçı 20 Aralık Pazar günü, bu akşam saat 22:15 'de başlayacaktır.
WBA - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
WBA - Aston Villa maçını S Sport + kanalından izleyebilirsiniz.
WBA - ASTON VİLLA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, WBA 'nın ev sahipliğinde oynanacak.