WBA - Aston Villa İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki WBA - Aston Villa maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de WBA - Aston Villa maçıdır. Peki WBA - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

WBA - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

WBA - Aston Villa maçı 20 Aralık Pazar günü, bu akşam saat 22:15 'de başlayacaktır.

WBA - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

WBA - Aston Villa maçını S Sport + kanalından izleyebilirsiniz.

WBA - ASTON VİLLA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, WBA 'nın ev sahipliğinde oynanacak.