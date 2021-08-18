Watford'la transfer görüşmelerine başlayan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanında yer almadı
Uzun süredir Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Ozan Tufan, hayalini kurduğu Premier Lig'de forma giymeye çok yakın. Milli futbolcu, Watford'la transfer görüşmesi yapmak için Helsinki maçının hazırlıklarına katılmadı. İngiliz ekibinin, Ozan Tufan'ı 500 bin euro bedelle 1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu ve 7,5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'la transfer görüşmelerine başladı. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Helsinki'yle oynayacağı karşılaşmanın son antrenmanında yer almadı.
SATIN ALMA OPSİYONU KABUL EDİLDİ
Sözcü'nün haberine göre; Premier Lig'de mücadele eden Watford'un, Ozan Tufan'ı 500 bin Euro bedelle 1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu ve 7,5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiği öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü ve Watford arasındaki görüşmelerden olumlu sonuç çıkarken, 26 yaşındaki Ozan Tufan'ın da İngiliz ekibiyle anlaşması halinde transferin resmiyete dökülecek.