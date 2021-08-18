Watford'la transfer görüşmelerine başlayan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanında yer almadı

Uzun süredir Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Ozan Tufan, hayalini kurduğu Premier Lig'de forma giymeye çok yakın. Milli futbolcu, Watford'la transfer görüşmesi yapmak için Helsinki maçının hazırlıklarına katılmadı. İngiliz ekibinin, Ozan Tufan'ı 500 bin euro bedelle 1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu ve 7,5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiği öğrenildi.