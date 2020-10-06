Wanda Nara'nın burnuna estetik yaptırdığı iddia edildi

Fransız ekibi PSG'nin başarılı oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın son paylaştığı fotoğraf, estetik yaptırdığı iddialarının konuşulmasına neden oldu. Başarılı menajerin konuya dair açıklama yapmaması, iddiaları kuvvetlendirdi.

PSG'nin Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın son fotoğraflarındaki ayrıntı, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

33 yaşındaki Nara'nın Madrid havalimanındaki fotoğrafını inceleyen takipçileri, başarılı menajerin burnuna estetik yaptırdığını fark etti. Nara fotoğraflarını yoruma kapatsa da, takipçileri sosyal medyada Nara'nın yüzünde farklılık olduğunu ve burnuna estetik yaptırdığını yazdı.

SESSİZ KALMASI İDDİALARI KUVVETLENDİRDİ

Wanda Nara'nın yapılan yorumlar karşısında sessizliğini korurken, açıklama yapmaması estetik iddialarını kuvvetlendirdi.

Daha önce burnuna estetik yaptırdığını söyleyen başarılı menajer, "Instagram'da sık sık burnumdan ameliyat olacağıma dair yorumlar okudum. Evet, 19 yaşında hokey oynarken bir problem yaşamıştım. Burnumun içini 3 parçaya bölen bir darbe aldım. İyi nefes alamadığım için ameliyat olmak zorunda kaldım" ifadelerini kullanmıştı.