Walter Bwalya: 'Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum' - Haberler Spor
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Walter Bwalya: "Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum"

İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Haberler | Spor

- Walter Bwalya: "Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum" Yeni Malatyaspor'un Mısır'ın El Ahly takımından transfer ettiği 26 yaşındaki oyuncusu Walter Bwalya, yarın oynayacak olan Fatih Karagümrük maçında görev verilmesi durumunda en iyi şekilde mücadele etmek istediğini söyledi.

- Walter Bwalya: " Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum"

MALATYA - Yeni Malatyaspor'un Mısır'ın El Ahly takımından transfer ettiği 26 yaşındaki oyuncusu Walter Bwalya, yarın oynayacak olan Fatih Karagümrük maçında görev verilmesi durumunda en iyi şekilde mücadele etmek istediğini söyledi. Walter Bwalya, Yeni Malatyaspor'da mutlu olduğunu belirtti.

Süper Lig'de yarın akşam Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, çalışmalarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam ediyor. Sakatlıkları bulunan Tetteh, Hafez ve Buğra takımla birlikte antrenmanlara çıkarken, sarı-siyahlıların son transferi Walter da takımla birlikte hazırlıklarını sürdürüyor.

Mısır Ligi'nin El Ahly takımından kiralık olarak Yeni Malatyaspor'a gelen 1,80 boyundaki genç santrfor bugüne kadar oynadığı 79 maçta toplam 24 kez fileleri havalandırdı.

Yeni Malatyaspor'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Walter, Süper Lig'i duyduğunu ve milli takımda oynayan bazı arkadaşlarının burada oynadığını belirtti.

Mısır Ligi'nin yeni bittiğini ve 15 günlük dinlenmenin ardından Malatya'ya geldiğini söyleyen Walter, "Henüz yüzde yüz hazır olduğumu söyleyemem ama kendimi hazır hissediyorum. Bu haftaki maçta oynayıp oynayamayacağıma hocamız karar verecek" dedi.

Yeni Malatyaspor'da iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu da ifade eden Walter, Malatya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Walter Bwalya: Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum

Walter Bwalya: Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum

Walter Bwalya: Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum

Walter Bwalya:
İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Spor Haberleri
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Haber: Walter Bwalya: 'Yeni Malatyaspor'da olduğum için mutluyum' - Haberler Spor
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