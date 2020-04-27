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Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı

Otomotiv devi Volkswagen, Almanya'nın Wolfsburg şehrinde bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı. 8 bin çalışanın işbaşı yaptığı fabrikada ilk etapta Golf marka araç üretilecek.

27.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:10
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı

Almanya merkezli otomotiv üreticisi Volkswagen Group (VW) bugün Wolfsburg'daki en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı. Volkswagen Group'tan yapılan açıklamada, üretime verilen aranın ardından yeniden başlayan çalışmalarda ilk aşamada şirketin Golf markasının üretileceği belirtildi. Açıklamaya göre Golf üretimi yüzde 10 ve yüzde 15 kapasiteyle başlayarak, adım adım artırılacak ve birkaç hafta içinde üretim kapasitesi yüzde 40 düzeyine yükseltilecek.

8 BİN ÇALIŞAN İŞBAŞI YAPTI

Bu çerçevede toplam 8 bin Volkswagen işçisinin Pazartesi gününden itibaren işbaşı yaptığı ve Golf modelinin ardından, VW Tiguan ve Touran modellerinin de üretimine başlanacağı belirtildi. Volkswagen Group Golf, Tiguan ve Touran modellerinin ardından SEAT markasıyla ürettiği Tarraco modelinin üretimine de Çarşamba günü başlayacak. Volkswagen Group Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, "Haftalar süren aranın ardından, Avrupa'nın en büyük otomobil fabrikasında üretimin yeniden başlaması, çalışanlarımız, bayilerimiz, yedek parça sağlayıcılarımız, Almanya ekonomisi ve Avrupa için önemli bir simge oluşturdu" dedi.

Tostmann, Volkswagen Group'un, üretim sürecinde çalışan sağlığının öncelikli olduğunu bu amaçla 100 noktalı bir plan hazırlayıp uygulamaya başladıklarını ekledi.

Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı

Kaynak: DHA

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