Kostümlü partiye Emre Belözoğlu damga vurdu! Başarılı sahne performansı ortalığı yıktı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, saha kenarındaki başarılı performansını sahnede de sergiledi.

NOSTALJİ KIYAFET

Fenerbahçe'de uzun yıllar birlikte oynayan ve takımın kaptanlığını yapan Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu, bu kez Volkan Demirel'in doğum günü partisinde düet yaptı. İkili nostalji havalı kostüm giydi. Başarılı performansları alkış topladı.

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