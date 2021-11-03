Kostümlü partiye Emre Belözoğlu damga vurdu! Başarılı sahne performansı ortalığı yıktı - Haberler Spor
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Kostümlü partiye Emre Belözoğlu damga vurdu! Başarılı sahne performansı ortalığı yıktı

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Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşı Volkan Demirel'in kostümlü doğum günü partisine katıldı. Sahneye çıkıp Volkan Demirel'le düet yaptı. İkilinin performansı alkış topladı.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, saha kenarındaki başarılı performansını sahnede de sergiledi.

NOSTALJİ KIYAFET

Volkan'ın doğum günü partisine Emre damga vurdu! İkilinin başarılı düeti gündemi salladı

Fenerbahçe'de uzun yıllar birlikte oynayan ve takımın kaptanlığını yapan Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu, bu kez Volkan Demirel'in doğum günü partisinde düet yaptı. İkili nostalji havalı kostüm giydi. Başarılı performansları alkış topladı.

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