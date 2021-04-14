Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut ve Volkan Demirel'in, Acarkent'te bir kasap dükkanı açtığı iddiası ortaya atılmıştı. Sarı-Lacivertliler'de yardımcı antrenörlük görevine devam eden Demirel, Instagram hesabından bu iddiayı yalanladı. Ancak eşi Zeynep Demirel ise o mekandan 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaparak kafaları karıştırdı.

Erol Bulut ve Volkan Demirel'in ticarete girdiği şeklinde çıkan haberler Demirel tarafından yalanlandı. Instagram hesabından paylaşım yapan yardımcı antrenör, "Bugün bazı yayın organlarında hakkımda çıkan, eski hocam Erol Bulut ile ticari ortak olduğumuz haberleri tamamen gerçek dışıdır" şeklinde bir açıklama yaptı.

Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı

MEKANDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel de bahse konu olan mekandan, 'Hayırlı olsun' paylaşımları yaptı. Zeynep Demirel fotoğrafa, "Hem mideye hem göze hitap eden bir kasap mı? Bu köşe tam benlik" diye not düştü. Volkan Demirel'in yalanlama ve eşinin 'Hayırlı olsun' paylaşımları ise kafaları karıştırdı.

Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
O. KARA: kim dedi ben mi dedim yok canııım) ahaha)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mario Draghi Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ali Palabıyık Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:09:11. #1.14#

title