Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut ve Volkan Demirel'in, Acarkent'te bir kasap dükkanı açtığı iddiası ortaya atılmıştı. Sarı-Lacivertliler'de yardımcı antrenörlük görevine devam eden Demirel, Instagram hesabından bu iddiayı yalanladı. Ancak eşi Zeynep Demirel ise o mekandan 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaparak kafaları karıştırdı.

Erol Bulut ve Volkan Demirel'in ticarete girdiği şeklinde çıkan haberler Demirel tarafından yalanlandı. Instagram hesabından paylaşım yapan yardımcı antrenör, "Bugün bazı yayın organlarında hakkımda çıkan, eski hocam Erol Bulut ile ticari ortak olduğumuz haberleri tamamen gerçek dışıdır" şeklinde bir açıklama yaptı.

MEKANDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel de bahse konu olan mekandan, 'Hayırlı olsun' paylaşımları yaptı. Zeynep Demirel fotoğrafa, "Hem mideye hem göze hitap eden bir kasap mı? Bu köşe tam benlik" diye not düştü. Volkan Demirel'in yalanlama ve eşinin 'Hayırlı olsun' paylaşımları ise kafaları karıştırdı.