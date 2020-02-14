Haberler » Spor » Volkan Demirel'in Galatasaray göndermesi, sarı-kırmızılıları kızdırdı - Spor

Volkan Demirel'in Galatasaray göndermesi, sarı-kırmızılıları kızdırdı

Fenerbahçe'de antrenör olarak görev alan Volkan Demirel, Galatasaray derbisi öncesinde yine gündeme oturdu. Eşi Zeynep Demirel'le Fenerbahçe'nin YouTube kanalına konuk olan Volkan Demirel, sorulan bir soruya verdiği yanıtla Galatasaraylıları kızdırdı.

14.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:46
Volkan Demirel'in Galatasaray göndermesi, sarı-kırmızılıları kızdırdı

Kulübü, resmi YouTube kanalı üzerinden 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir içerik yayınladı. 14 Şubat Sevgililer Günü özel bölümüne Zeynep - çifti ile Damla - Melih Mahmutoğlu çifti konuk oldu.

Çiftlerin birbirlerine özel ve eğlenceli sorular yöneltildiği bölümde Volkan Demirel, Melih Mahmutoğlu'nun sorduğu bir soruya verdiği cevabıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

FARKLI CEVAPLAR VERDİLER

Melih Mahmutoğlu, Volkan Demirel'in eşi 'e format gereği "Volkan'ı tribünden canlı izlediğin ilk maç hangisiydi?" sorusunu yöneltti. Çiftin birbirinden farklı cevaplar vermesiyle gülüşmeler yaşanırken, bu esnada Volkan Demirel'den Galatasaray'a gönderme geldi.

Zeynep Demirel, Volkan Demirel'i tribünden izlediği ilk maçın Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi olduğunu söyledi. Ancak Volkan Demirel, eşinin hatasını düzelterek kendisini tribünden izlediği ilk müsabakanın Fenerbahçe - Gaziantep maçı olduğunu hatırlattı.

"GALATASARAY'I ZATEN YENMİŞİZDİR"

Maçların skorları sorulan Volkan Demirel, "Gaziantep maçını 3-1 kazandık. Galatasaray'ı da zaten yenmişizdir" diyerek sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.


Haber Videosu

: Volkan Demirel'in Galatasaray göndermesi, sarı-kırmızılıları kızdırdı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler