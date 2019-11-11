Volkan Demirel'e özel görev! İtalya'ya gitti

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yardımcılarından olan Volkan Demirel, İtalya'da Sampdoria-Atalanta maçını takip etti. Demirel ayrıca antrenman ve altyapı tesislerini gözlemleyecek.

11.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:14
Volkan Demirel'e özel görev! İtalya'ya gitti

yardımcı antrenörü , 'da ile Atalanta arasında oynanan maçı Luigis Ferraris Stadyumu'nda takip etti.

GÖZLEMLERİNİ RAPORLAYACAK

Volkan Demirel, bu maçta oyuncu izlemesinin yanı sıra, kişisel gelişim, antrenman teknikleri ve altyapı sistemlerini gözlemlemek için İtalya'ya gitti. Volkan Demirel'in buradaki süresi içerisinde tüm gözlemlerini rapor haline getirecek.

Döndükten sonra Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal ile görüşecek olan Volkan Demirel, gözlerini aktaracak ve raporlarını sunacak.

İşte Volkan Demirel'in paylaşımı:


Haber Videosu: Volkan Demirel'e özel görev! İtalya'ya gitti
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