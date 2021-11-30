Volkan Demirel, Pereira'ya kurtuluş formülünü verdi: Emre ile uyguladığımız sisteme geç - Haberler Spor
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Volkan Demirel, Pereira'ya kurtuluş formülünü verdi: Emre ile uyguladığımız sisteme geç

Haberler.com - Haberler | Spor

Yayıncı kuruluş yorumcusu Volkan Demirel, Sosa'yı yedek bırakan ve maçın yıldızı İrfan Can'ı oyundan alan Vitor Pereira'yı sert eleştirdi. Demirel, "Futbol, futbol oynamayı bilenlerle oynanır. Biz geçen sezon Emre ile öyle yaptık" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Vitor Pereira'nın ekibine dahil olmayıp, Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel, beIN Sports ekranlarında yaptığı yorumlarda kimse iltimas geçmiyor. Demirel eski hocası Pereira'nın tercihlerini sert şekilde eleştirdi. Demirel, Ligin son bölümünde Emre Belözoğlu yönetiminde gelen zafer serisinin sırrını bir kez daha Pereira'ya verdi.

Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri! Emre üstünden gönderme yaptı

"FUTBOLU BİLENLERLE OYNA"

Demirel, "İrfan harika oynamış, çıkması anlamsız. Bir anlam veremedim. Sosa'nın ilk 11'de oynadığı maçlarda Fenerbahçe kaybetmiyor. Biz geçen sezon Emre ile Sosa'yı oynatmaya başladık, top daha fazla bizde kaldı. Sosa neden ilk 11'de değil anlam veremiyorum. Futbol, futbolu oynamayı bilenlerle oynanır" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (2)
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:Bir sürü yetenekli teknik direktör varken bu adamı getirmek başta hataydı, bu adamı şu anda inanın Ptt 1.ligte kimse almaz. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
YOĞURTÇU ::)) GEÇEN SENE ŞAMPİYON OLDUNUZ DA BİZİM Mİ HABERİMİZ OLMADI...NERDE ÇÖP VAR TAKIMA TOPLADINIZ, ÖNCE YÖNETİM GİTSİN SONRA DÜZELİR. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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