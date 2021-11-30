Volkan Demirel, Pereira'ya kurtuluş formülünü verdi: Emre ile uyguladığımız sisteme geç

Sezon başında Vitor Pereira'nın ekibine dahil olmayıp, Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel, beIN Sports ekranlarında yaptığı yorumlarda kimse iltimas geçmiyor. Demirel eski hocası Pereira'nın tercihlerini sert şekilde eleştirdi. Demirel, Ligin son bölümünde Emre Belözoğlu yönetiminde gelen zafer serisinin sırrını bir kez daha Pereira'ya verdi.

"FUTBOLU BİLENLERLE OYNA"

Demirel, "İrfan harika oynamış, çıkması anlamsız. Bir anlam veremedim. Sosa'nın ilk 11'de oynadığı maçlarda Fenerbahçe kaybetmiyor. Biz geçen sezon Emre ile Sosa'yı oynatmaya başladık, top daha fazla bizde kaldı. Sosa neden ilk 11'de değil anlam veremiyorum. Futbol, futbolu oynamayı bilenlerle oynanır" ifadelerini kullandı.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet