Volkan Demirel'den Uğurcan ve Altay kıyaslamalarını bitirecek sözler

Volkan Demirel, Trabzonspor'un Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır'ın performansını mercek altına aldı. Demirel, Uğurcan'ın şu anda Türkiye'nin en büyük değeri olduğunu ifade etti.

İşte Demirel'in açıklamaları:

"Uğurcan Çakır bence şu anda Türkiye'nin en büyük değeridir. Değerini bilelim. Uğurcan Çakır'ın Larin'in şutunu kurtarması yılın kurtarışıdır. Burada top eline çarpmıyor. Eliyle yönünü değiştiriyor topun. Bu normal bir kurtarış değil. Tebrik etmek az kalır.

Kaleciler, yoğun duygularla kalede durur. Ben de bunları çok yaşadım zamanında. Farklı camialardan olabiliriz ama Uğurcan'ın bu hareketlerini de yadırgamıyorum. Doğru mu? Değil ama konsantrasyonun tavan yaptığı zamanlar. Gittiğim tüm stadyumlarda aynı küfürleri yedim. Küfürler üniformadan geçmez. Uğurcan Çakır'a bunun öğretilmesi lazım"

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