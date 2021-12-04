Volkan Demirel'den canlı yayında taraftara çağrı: Beşiktaşlılık adına rica ediyorum - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Volkan Demirel'den canlı yayında taraftara çağrı: Beşiktaşlılık adına rica ediyorum

Haberler.com - Haberler | Spor
Volkan Demirel'den canlı yayında taraftara çağrı: Beşiktaşlılık adına rica ediyorum

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan yayıncı kuruluşun yorumcusu Volkan Demirel, siyah-beyazlı taraftarlara çağrıda bulunurken, "Taraftarlardan rica ediyorum. Kayserispor maçı Beşiktaşlılar için çok önemli. Kötü tezahürat ve baskıda Beşiktaş takımı etkilenir. Bunu yapmamalarını rica ediyorum. Futbol adına, Beşiktaşlılık adına bunu rica ediyorum" dedi.

Avrupa'ya havlu atan Beşiktaş, Süper Lig'de de 5 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesinde de sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken yorumcu Volkan Demirel karşılaşmayı beIN Sports ekranlarında değerlendirdi.

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

"Allah korusun, Kayserispor maçında olumsuz bir skorda, Beşiktaş kabusa doğru gider. 10. sıradan aşağısı, yıldız oyuncuların oynayabileceği bir yer değil.

Taraftarlardan rica ediyorum. Kayserispor maçı Beşiktaşlılar için çok önemli. Kötü tezahürat ve baskıda Beşiktaş takımı etkilenir. Bunu yapmamalarını rica ediyorum. Futbol adına, Beşiktaşlılık adına bunu rica ediyorum.

Beşiktaşlı değilim ama tüm takımını seven insanların bunu yapması lazım. Oraya giden Beşiktaşlıların, kazanmak için, destek olmak için gidecek. Kösteklemeye gitmeyin. Bir tane Beşiktaş, bir tane Fenerbahçe, bir tane Galatasaray var!

Siz anlamıyorsunuz ama camialar aşağıya çekiliyor. Yanında ıslıklayanı uyar. Sezon sezonu herkes hesaplaşır. Sezon sonu kimsenin hesabı açık kalmaz. Gelecek sene için herkes yorumunu sonra yapar. Bir tane Beşiktaş var, herkes Beşiktaş için düşünsün."

Beşiktaş, Kasımpaşa engelini geçemedi! Kara Kartal, Süper Lig'de galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Beşiktaş, Kasımpaşa engelini geçemedi! Kara Kartal, Süper Lig'de galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

 PFDK'den Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye ceza! Deneyimli futbolcu derbiye yetişecek

PFDK'den Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye ceza! Deneyimli futbolcu derbiye yetişecek

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title