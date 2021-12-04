Volkan Demirel'den canlı yayında taraftara çağrı: Beşiktaşlılık adına rica ediyorum

Avrupa'ya havlu atan Beşiktaş, Süper Lig'de de 5 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesinde de sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken yorumcu Volkan Demirel karşılaşmayı beIN Sports ekranlarında değerlendirdi.

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

"10. SIRADAN AŞAĞISI, YILDIZ OYUNCULARIN OYNAYABİLECEĞİ BİR YER DEĞİL"

"Allah korusun, Kayserispor maçında olumsuz bir skorda, Beşiktaş kabusa doğru gider. 10. sıradan aşağısı, yıldız oyuncuların oynayabileceği bir yer değil.

"KÖTÜ TEZAHÜRAT VE BASKIDA BEŞİKTAŞ TAKIMI ETKİLENİR"

Taraftarlardan rica ediyorum. Kayserispor maçı Beşiktaşlılar için çok önemli. Kötü tezahürat ve baskıda Beşiktaş takımı etkilenir. Bunu yapmamalarını rica ediyorum. Futbol adına, Beşiktaşlılık adına bunu rica ediyorum.

"KÖSTEKLEMEYE GİTMEYİN"

Beşiktaşlı değilim ama tüm takımını seven insanların bunu yapması lazım. Oraya giden Beşiktaşlıların, kazanmak için, destek olmak için gidecek. Kösteklemeye gitmeyin. Bir tane Beşiktaş, bir tane Fenerbahçe, bir tane Galatasaray var!

"GELECEK SENE İÇİN HERKES YORUMUNU SONRA YAPAR"

Siz anlamıyorsunuz ama camialar aşağıya çekiliyor. Yanında ıslıklayanı uyar. Sezon sezonu herkes hesaplaşır. Sezon sonu kimsenin hesabı açık kalmaz. Gelecek sene için herkes yorumunu sonra yapar. Bir tane Beşiktaş var, herkes Beşiktaş için düşünsün."

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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