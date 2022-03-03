Volkan Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci ve muhabir Volkan Demir'in hayatı ve biyografisi

Gündemin merak edilen isimlerinden birisi de Volkan Demir oldu. Peki, Volkan Demir kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

VOLKAN DEMİR KİMDİR?

Volkan Demir, gazeteci, muhabir ve A Spor yorumcusudur. Volkan Demir 1981 doğumlu ve 41 yaşındadır. A Spor kanalında spor yorumculuğu yapan Volkan Demir sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanmaktadır. Volkan Demir'in Twitter'da 150 bin takipçisi bulunuyor. İnstagram'da ise 15 bin takipçisi vardır.

Bunun yanı sıra Volkan Demir'in kendisine ait Youtube kanalı da bulunmaktadır ve bu kanalında güncel spor paylaşımları yapmaktadır. Volkan Demir daha çok Fenerbahçe ile ilgili bilgiler paylaşıyor. Youtube kanalında genellikle Fenerbahçe ile ilgili haberler paylaşmaktadır.

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