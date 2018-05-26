Volkan Babacan, Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı

Volkan Babacan, sakatlığı nedeniyle Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İran, Tunus ve Rusya ile oynanacak hazırlık maçları için Riva'da kampta bulunan milli takımda Volkan Babacan'ın sakatlığının sürdüğü belirtildi.

SAĞ DİZİNDEKİ SAKATLIĞI DÜZELMEDİ

Sağ dizindeki sakatlık düzelmeyen Volkan Babacan'ın aday kadrodan çıkartıldığı kaydedildi.

Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin ile Belçika ekibi Royal Antwerp'in file bekçisi Sinan Bolat, aday kadroya sonradan dahil edilmişti.