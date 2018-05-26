Volkan Babacan, Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı
A Milli Futbol Takımının tecrübeli kalecisi Volkan Babacan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Volkan Babacan, sakatlığı nedeniyle Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İran, Tunus ve Rusya ile oynanacak hazırlık maçları için Riva'da kampta bulunan milli takımda Volkan Babacan'ın sakatlığının sürdüğü belirtildi.
SAĞ DİZİNDEKİ SAKATLIĞI DÜZELMEDİ
Sağ dizindeki sakatlık düzelmeyen Volkan Babacan'ın aday kadrodan çıkartıldığı kaydedildi.
Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin ile Belçika ekibi Royal Antwerp'in file bekçisi Sinan Bolat, aday kadroya sonradan dahil edilmişti.
YORUMLAR (4)
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olsada olur olmasa daha iyi olur zaten adamda sporcu futbolcu tipi yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Numara çokCevap Yaz Yayından Kaldır
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fenerli volkan bundan daha iyiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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hadi yaa, Volkan Dünya kupasında olmayacak mı? yerine Tolga''yı alsın bari LucescuCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır