Voleybolda kaç mola alma hakkı var? Voleybolda molalar kaç dakika sürüyor?

Tokyo 2020 olimpiyatları devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız gruplardaki ilk maçını 3-0 kazanmıştı. Voleybol maçları devam ederken izleyiciler voleybol maçında kaç mola alma hakkı var? Voleybol kaç mola hakkı bulunuyor? merak etti. Detaylar sizlerle...

Bir voleybol maçında kaç mola alma hakkı vardır? Toplam kaç mola alabiliyor? Mola süresi kaç dakika sürüyor? Kısaca cevabı sizlerle...

VOLEYBOLDA KAÇ MOLA ALMA HAKKI VARDIR? MOLALAR KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Voleybolda her takımın her sette en fazla 2 mola alma hakkı bulunmaktadır. Voleybolda molalar 30 saniye sürmektedir. Yani 1 takım 1 sette en fazla 2 mola alabilir ve bunun süresi toplam 30 saniye+30 saniye = 1 dakika etmektedir.

VOLEYBOL KURALLARI NEDİR?

Voleybol topu

Top, içinde lastik veya benzeri bir maddeden bir kesenin bulunduğu esnek deri ya da sentetik deriden yapılmış ve küresel şekildedir. Tek bir açık renk ya da renk kombinasyonu kullanılabilir. Uluslararası resmi müsabakalarda kullanılan topların sentetik deri maddesinin ya da renk kombinasyonlarının FIVB standartlarına uyması gereklidir. Çevresi 65–67 cm ve ağırlığı 260-280 gr'dır. İç basıncı 0.30-0.325 kg/cm²'dir. (294.3-318.82 mbar veya hPa)

Yasaklı malzemeler

Herhangi bir sakatlığa sebep olacak veya rakibe oranla avantaj sağlayacak her türlü eşya yasaktır. Oyuncular gözlük veya lens takabilir ancak sorumluluk oyuncunun kendisine aittir.

Kaptanlar

Kaptanlar kendi takımlarından sorumludurlar. Maç öncesi ve sonrası takım cetvelini imzalar ve kurada takımını temsil eder.

Sayı kazanmak

Bir takım 3 şekilde sayı elde edebilir: Rakip sahanın zeminine top temas ettiği zaman, rakip takımın bir hatası sonucu (oyun kurallarına aykırı bir davranış yapılması) veya rakip takım herhangi bir ihtar (uyarı) aldığında.

Setler

Bir takım en az 2 sayı farkla 25 sayıda olduğu zaman seti kazanmış olur. 24-25 olduğu durumlarda set 2 sayı fark oluşana kadar devam eder. Üç set alan takım maçı kazanmış olur. 2-2'lik durum eşitliğinde beşinci set oynanır. Beşinci set 2 sayı farkı kuralıyla birlikte 15 sayı üzerinden oynanır.

Saha seçimi ve ilk servisi atacak takımın seçilmesi

Oyunun başında başhakem tarafından kura atışı yapılır. Bu şekilde saha ve ilk servisi atacak takım belirlenir. Kurayı kazanan takımın iki seçeneği vardır: Ya ilk servisi kullanmayı seçer ya da sahayı seçer. İlk servisi kullanacak takım filede ilk ısınacak takımdır.

Oyundaki Oyuncu Sayısı

Her takımın oyunda altı oyuncusu bulunur.

Dönüşler

Dönüşteki sıra başlangıç dizilişi ile başlanır. Set bitene kadar ve oyuncuların pozisyonları ile kontrol edilir. Bir takım servis karşılıyorsa, eğer servis atma hakkı kazanırsa o takımın oyuncuları saat yönünde bir pozisyon dönerler.