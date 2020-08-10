HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Voleybolda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürü belli oldu

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ve Sultanlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Voleybolda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürü belli oldu
10.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:19

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ve Sultanlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fikstür çekimi Türkiye Voleybol Federasyonunun YouTube kanalında geçekleştirildi.

Sultanlar Ligi 12 Eylül'de, AXA Sigorta Efeler Ligi 13 Eylül'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Liglerde ilk devre 17-18 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. İkinci devre ise 22 Kasım'da başlayacak ancak hem kadınlar da hem de erkeklerde milli takımlarda düzenlenecek Avrupa şampiyonaları için liglere 1 ay ara verilecek.

Lig etabı 28 Şubat'ta bitecek ve play-off'lara mart ayının sonunda start verilecek. Lig etabının son 4 sırasındaki takımlar 1. Lig'e düşecek. Lig etabını ilk sırada bitiren takımlar CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

İlk 4 sırada yer alan takımlar ise play-off 1. etabını, 5 ila 8. sırada bitirenler ise play-off 2. etabını oynayacak ve sıralamalar belli olacak. Avrupa'ya gidecek takımlar da bu sıralamaya göre belirlecenecek.

Fikstür çekimi sonunda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk hafta şu maçlar oynanacak:

Haliliye Belediyespor-Altekma

Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor

Arkasspor-Galatasaray

Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol

Halkbank-Afyon Belediye Yüntaş

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor

İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası

Spor Toto-Solhanspor

Sultanlar Ligi'nde ise ilk haftanın programı şöyle:

Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray

Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt

Karayolları-VakıfBank

Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Çan Gençlik Kalespor-İlbank

PTT-Kuzeyboru

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor Güncel
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Magazin
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede Dünya
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Lale Karabıyık Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Kaza Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Voleybolda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürü belli oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 15:50:54. #1.15#
title