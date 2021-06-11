Voleybolda Altekma Emre'yi bırakmadı
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Voleybolda Altekma Emre'yi bırakmadı

Voleybolda Altekma Emre'yi bırakmadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Altekma, iç transferde orta oyuncu Emre Tayaz ile yeniden anlaştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Altekma, iç transferde orta oyuncu Emre Tayaz ile yeniden anlaştı. Voleybola Fenerbahçe'de başlayan 23 yaşında oyuncu, BAL Spor, Ziraat Bankkart ve İnegöl Belediyespor'dan sonra geçen sezon İzmir ekibinde ter döktü. 2.06 boyundaki Emre ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Takım arkadaşlarıyla uyumu, antrenmanlardaki çalışma azmi ve son topa kadar mücadelesiyle Emre kulübümüze önemli katkı sağladı. Yeni sezonda da ondan beklentimiz yine büyük olacak. Emre'ye sakatlıktan uzak, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.

Voleybolda Altekma Emre'yi bırakmadı
Voleybolda Altekma Emre'yi bırakmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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