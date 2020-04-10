SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Voleybolcu Melis Durul'dan evde kalanlara ahşap boyama ve resim önerisi - Spor
Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Avrupa, Spor

Voleybolcu Melis Durul'dan evde kalanlara ahşap boyama ve resim önerisi

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV), voleybolsuz geçen dönemi renklendirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyasına ortak olan Eczacıbaşı VitrA'da oyunculardan Melis Durul, evde geçirdiği zamanı anlattı.

10.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:32
Voleybolcu Melis Durul'dan evde kalanlara ahşap boyama ve resim önerisi

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV), voleybolsuz geçen dönemi renklendirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyasına ortak olan Eczacıbaşı VitrA'da oyunculardan Melis Durul, evde geçirdiği zamanı anlattı.

Evde kal çağrısında bulunan Melis, "Bu dönemde takipçilerimize ahşap boyama veya resim yapmalarını öneririm. Lütfen kendinizi, ailenizi ve tüm sevdiklerinizi düşünerek evde kalın ve bu günleri hep birlikte aşacağımıza inanın." diye konuştu.

Günlük rutinini anlatan 26 yaşındaki voleybolcu, "Sabahları meditasyon yaparak güne başlıyorum. Kahvaltı sonrası genelde kahve içip, kitap okuyorum. Sonrasında dizi izliyorum. Akşamüstüne doğru yaklaşık bir saat boyunca kondisyonerimizin verdiği egzersizleri yapıyorum. Ardından akşam yemeği yiyip ailemle vakit geçiriyorum. Gün içinde arkadaşlarımla sık sık konuşup, mesajlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Spor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi Spor
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu Spor
Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı Spor
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız Spor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Dilan Çıtak Esra Balamir Aleyna Tilki Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Voleybolcu Melis Durul'dan evde kalanlara ahşap boyama ve resim önerisi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 14:25:39. #1.15#
title