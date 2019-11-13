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Voleybol Yıldız Takımı Türkiye Finallerinde

Melikgazi Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı başarısını, Türkiye Finallerine taşıyacak.

13.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:06
Voleybol Yıldız Takımı Türkiye Finallerinde

Belediyespor Yıldız Takımı başarısını, Finallerine taşıyacak.


Melikgazi Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı Anayurt Kolejini 3-1 yenerek Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. , önemli bir başarıya imza atan sporcuları kutladığını söyledi.


Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Şahin Kabul, "Bu başarı azim, disiplinli çalışma ve inanmış ekip ruhu sonucudur. Ancak bu başarı, bu takıma, bu sporculara imkan veren, destek olan ve gönül veren Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu sayesinde elde edilmiştir. Bundan dolayı da sporcularımız ve takımım adına teşekkür ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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