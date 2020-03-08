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Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları, Meryem, Vestel, Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Selin Hazal Arifoğlu, Planinsec, Meryem Boz, Duygu Düzceler, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu)Türk Hava Yolları: Havlickova, Şeyma Ercan, Özge Kınasts Kırdar, Büşra Şahin, Aelbrect, Lynn...

08.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:01
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Selin Hazal Arifoğlu, Planinsec, Meryem Boz, Duygu Düzceler, Balkestein (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu)

Türk Hava Yolları: Havlickova, Şeyma Ercan, Özge Kınasts Kırdar, Büşra Şahin, Aelbrect, Lynn (Berin Yıldırım, Büşra Kılıç, Yasemin Özel, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ada Germen, Özgenur Yurtdagülen)

Setler: 25-18, 25-17, 25-20

Süre: 85 dakika (26, 28, 31)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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